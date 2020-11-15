كوريا الجنوبية تستورد 11.1 مليون طن نفط في أكتوبر .. خامس أكبر مشتر في العالم

أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 11.1 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11 مليون طن تم استيرادها قبل عام.ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت البيانات، التي كشفت عنها الهيئة أمس، أن سيئول لم تستورد نفطا خاما إيرانيا لشهر تشرين الأول (أكتوبر) وقبل عام.وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية، التي تديرها الدولة في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي، وتعد بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار الصناعة لواردات كوريا الجنوبية من النفط.وسجلت حصة خام الشرق الأوسط من واردات كوريا الجنوبية أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة عقود في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بسبب تخفيضات أعمق من منتجي نفط وسط تفشي فيروس كورونا.ووفقا لحسابات سابقة أجرتها "رويترز" من واقع بيانات شركة النفط الوطنية الكورية وبيانات تتبع حركة الشحن من رفينيتيف أيكون، شكل خامات الشرق الأوسط 67 في المائة، من إجمالي واردات البلاد من الخام بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو)، أي 1.91 مليون برميل يوميا.ويقل ذلك عن 72.8 في المائة، في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي وستكون النسبة الأقل للنصف الأول من منذ 1988، حين بلغت الإمدادات من خامات الشرق الأوسط 62.1 في المائة، من الإجمالي.وقال لي دال-سوك، الباحث في معهد اقتصادات الطاقة الكوري في تصريحات سابقة، "إن حصة خامات الشرق الأوسط انخفضت، نظرا لتعميق منتجي النفط في الشرق الأوسط تخفيضات الإنتاج وضعف الطلب المحلي على الخام في كوريا الجنوبية، بينما لم تهبط الواردات من الولايات المتحدة بشدة".وعادة ما تستورد كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط في العالم، بين 70 و80 في المائة، من إجمالي استهلاكها من الخام من الشرق الأوسط، وبصفة أساسية من السعودية والعراق والكويت.وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، قد اتفقوا على تقليص الإنتاج نحو 9.7 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، ثم قرروا تمديد التخفيضات حتى نهاية تموز (يوليو).في غضون ذلك، زاد نصيب واردات الخام من الأمريكيتين، بما يشمل الولايات المتحدة والمكسيك، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 19.6 في المائة، في النصف الأول.وقال لي إنه من المتوقع أن تزيد حصة الشرق الأوسط إلى نحو 70 في المائة، في نهاية النصف الثاني من العام بفعل انخفاض الإنتاج الأمريكي، وتحسن الطلب على الوقود.