السيارات الهجين تفشل في إسكات المنتقدين

في الوقت الذي تتسابق فيه شركات صناعة السيارات في أوروبا لتحقيق الهدف السنوي الأول بموجب لوائح انبعاثات الكربون الجديدة الصارمة الموضوعة لهذا العام، من المرجح أن تساعد التكنولوجيا كثيرا من العلامات التجارية المتميزة على تجاوز ذلك.

السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن الخارجي، التي تتضمن محرك احتراق وبطارية صغيرة، تساعد أمثال "بي إم دبليو" و"دايملر"على الامتثال، على الرغم من وجود عديد من طرازات محركات الاحتراق شديدة التلوث في مجموعاتها.

في ألمانيا التي هي أكبر سوق للسيارات في أوروبا، تم بيع أكثر من 100 ألف سيارة هجين في منذ بداية العام حتى الآن، جزئيا بفضل الإعانات السخية. ومن المرجح أن يتم بيع أكثر من نصف مليون من هذه الطرازات في جميع أنحاء القارة في 2020، وفقا لبحث أجراه ماتياس شميت، وهو محلل سيارات في برلين.

إنها ليست حلا جديدا. تقول بورش إنها طورت أول سيارة هجين في 1900، تسمى سيمبر فيفوس، أو "على قيد الحياة دائما"، صممها رائد السيارات فرديناند بورش شخصيا.

تم إنشاء أنموذج جاهز للإنتاج، لكن السيارة حكم عليها بالفشل في النهاية بسبب مشكلة أصابت الشحن الخارجي بالكهرباء في ذلك الوقت - كانت تزن ما يقارب طنين، ولديها نطاق كهربائي محدود للغاية، وعانت قصورا في البنية التحتية للشحن.

بعد أكثر من قرن من الزمان بدأت تكنولوجيا الشحن الخارجي بالكهرباء في الانتشار أخيرا. متوسط النطاق الكهربائي للسيارات الهجين القابلة للشحن الخارجي PHEVs يراوح حاليا بين 50 و70 كيلو مترا، لكن تم بالفعل الإعلان عن طرازات ذات نطاقات خالية من الانبعاثات تراوح بين 80 و100 كيلو متر.

تقول شركات صناعة السيارات إذا تم شحن البطارية بانتظام، فستغطي هذه القدرة الأغلبية العظمى من رحلات معظم السائقين.

يقول برنارد ديكر، مدير مشروع الكهربة في "أودي"، التي تقدم 11 طرازا من السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن الخارجي: "العميل العادي الذي يعيش في المدينة لا يقود لمسافة تزيد على 16 كيلو مترا في اليوم. الذين يعيشون في الضواحي يقودون سياراتهم نحو 30 كيلو مترا في اليوم - هذا النوع من المسافات يمكن أن يغطيه (النطاق الكهربائي) للسيارات الهجين القابلة للشحن الخارجي".

أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر مالكة مرسيدس- بنز، قال للصحافيين في فرانكفورت الشهر الماضي إن الشركة "تعلمت الكثير في العامين أو الثلاثة الماضية".

أضاف: "نحن الآن في الجيل الثالث من السيارات الكهربائية الهجين"، ومع توسع النطاق "يمكن لجميع العملاء تقريبا قيادة سيارات خالية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الإثنين إلى الجمعة".

لكن أوراق الاعتماد الخضراء للسيارات الكهربائية الهجين يتم التشكيك فيها من قبل المجموعات البيئية التي تمارس الضغط من أجل تشديد الأنظمة.

في حزيران (يونيو)، في أعقاب زيادة دعم الحكومة الألمانية لمشتريات السيارات الهجين، أصدرت منظمة السلام الأخضر دراسة جاء فيها: "في الواقع لم يتم الوصول إلى النطاقات الكهربائية عمليا أبدا، ويتم تجاوز القيم القياسية لاستهلاك الوقود عدة مرات".

وفقا للمجلس الدولي للنقل النظيف ICCT، وهو مجموعة بحثية غير ربحية، جمعت بيانات من نحو 100 ألف سيارة كهربائية هجين - و66 طرازا - في جميع أنحاء العالم، استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون من هذه السيارات عادة ما يكون ضعفين إلى أربعة أضعاف القياسات الواردة في عملية الموافقة الخاصة بها.

في دراسة مشتركة مع معهد فراونهوفر الألماني، وجدت ICCT أن سائقي السيارات الخاصة في البلاد يعيدون شحن سياراتهم الكهربائية الهجين القابلة للشحن الخارجي في ثلاثة من كل أربعة أيام، في حين أن الذين يستخدمون سيارات الشركة يفعلون ذلك كل يومين فقط.

رد الفعل العنيف على مثل هذه الانتقادات كان فوريا. ادعت رابطة السيارات الألمانية التي كانت قوية في السابق، "في دي أيه"، أن هناك "محاولة واضحة لتشويه سمعة" تكنولوجيا القيادة الحديثة.

قال هيلديجارد مولر، رئيس "في دي أيه": "السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن الخارجي تسهم بشكل كبير في زيادة قبول التنقل الكهربائي، وبالتالي زيادة أرقام تسجيل السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون"، قبل التشديد على أنه مع توسيع النطاق وتحسين مرافق الشحن " تزداد أيضا نسبة القيادة باستخدام الأنظمة الكهربائية".

مع ذلك أقر كالينيوس، الذي تقدم علامته التجارية مرسيدس أكثر من 20 طرازا من السيارات الكهربائية، أن شركات صناعة السيارات "يجب أن تعمل معا لتشجيع العملاء على استخدام المنتج بشكل صحيح".

قال: "نحتاج إلى سيارات كهربائية هجين قابلة للشحن الخارجي لعقد من الزمان على الأقل"، مضيفا أن "دايملر" ستعتمد نظام نقاط يكافئ العملاء على قيادتهم هذه السيارات بكفاءة.

من أجل السماح لهم بقيادة سياراتهم الكهربائية الهجين في مناطق منخفضة الانبعاثات في عشرات من المدن الأوروبية، أدخلت شركات صناعة السيارات بما في ذلك "بي إم دبليو" و"فورد" تكنولوجيا "السياج الجغرافي"، التي تحول السيارات تلقائيا إلى وضع القيادة باستخدام الطاقة الكهربائية داخل تلك المناطق. قال أوليفر زيبس، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو في آب (أغسطس): "لدينا طلب كبير من العملاء على هذه التكنولوجيا. هذا يؤكد لنا أن السيارات الكهربائية الهجين موجودة لتبقى لفترة طويلة".

على الرغم من أن المملكة المتحدة تدرس حظر السيارات الهجين إلى جانب السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول 2035، إلا أنه من غير المتوقع شن حملة لفرض أنظمة صارمة على التكنولوجيا من قبل الجهات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

في تشرين الأول (أكتوبر)، أعربت صناعة السيارات الألمانية عن ارتياحها عندما أصدرت المنصة الوطنية لمستقبل التنقل NPM، وهي وكالة حكومية، تقريرا يفيد بأن السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن الخارجي يمكن أن "تكون رائدة في مجال التنقل الكهربائي"، ما يقلل من مخاطر إلغاء الدعم في برلين.

قالت NPM: "إلى جانب التوسع في البنية التحتية للشحن وسلوك الاستخدام الأمثل، هناك احتمال كبير لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون"، مضيفة أنه بحلول 2030 يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 2.9 مليون طن.

كما أن الشخصيات البارزة في النقابات القوية في ألمانيا، التي تسيطر على كثير من القرارات التي تتخذها أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، تؤيد هذه التكنولوجيا على نطاق واسع. بعد صيف تم فيه الإعلان عن خفض عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع السيارات، فإن زيادة العمالة اللازمة لملاءمة كل من المحرك والبطارية تعد "أخبارا جيدة" بالنسبة للموظفين، وفقا لشخص مقرب من مجلس أعمال فولكسفاجن.

وفقا لمحلل السيارات، ماتياس شميدت "اعتبارا من 2021، من المرجح أن تظل حصة السيارات الكهربائية الهجين عالية في شركات صناعة السيارات الفاخرة"، مع انتهاء مرحلة الامتياز التدريجي الذي سمح للمصنعين بإسقاط أفضل 5 في المائة من سياراتهم الأكثر تلويثا من حسابات الاتحاد الأوروبي الخاصة بثاني أكسيد الكربون.