كوفيد .. اللاتينيون أكثر الفئات ضعفا في أكثر الدول تضررا

خوسيه (40 عاما) مصمم جرافيك سابق من كولومبيا، يقف على خط المواجهة في الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي يقودها فيروس كورونا. بوصفه مهاجرا يعيش في إسبانيا، فهو أحد أكثر الفئات ضعفا في أكثر دول الاتحاد الأوروبي الرئيسة تضررا من الفيروس.

في آذار (مارس) أصيب بفيروس كوفيد - 19، مثل الآلاف غيره في مدريد، وفي نيسان (أبريل) نقل إلى المستشفى، وفي أيار (مايو) فقد وظيفته بوابا. الآن، بعد أشهر من ذلك، لا يزال يبحث عن عمل.

قال خوسيه، الذي لم يرغب في نشر اسمه الكامل: "في البداية لم يصدق مديري أنني مصاب واضطررت لمواصلة العمل. لكن بعد ذلك ساءت أعراضي واستبدلت بشخص آخر. كنت على عقد مؤقت، لذلك كانت هذه النهاية لتلك الوظيفة".

قصته شائعة ومتكررة. على الرغم من الانتعاش في الربع الثالث كان الاقتصاد الإسباني المتضرر من فيروس كورونا أصغر 8.7 في المائة في نهاية أيلول (سبتمبر) مما كان عليه قبل عام – وهو انكماش أكبر من أي دولة أخرى في منطقة اليورو.

إلى حد كبير المهاجرون هم الفئة الأكثر معاناة من التداعيات، بسبب تعرضهم لما يعده كثير من المحللين نقاط الضعف الهيكلية الرئيسة في الاقتصاد الإسباني: اعتماده على قطاع الخدمات المنهك، وعلى العقود المؤقتة، وانتشار الشركات الصغيرة التي تعاني من أجل الصمود في وجه الأزمة.

بالنسبة للأمريكيين اللاتينيين الذين يعملون في الحانات والمطاعم، وخدما في المنازل أو بوابين، مثل خوسيه، تحول الركود الاقتصادي إلى مذبحة للوظائف، مع آفاق قاتمة للأشهر المقبلة.

تظهر أرقام الشهر الماضي وجود أكثر من نصف مليون عامل أجنبي عاطل عن العمل في إسبانيا – بزيادة 40 في المائة عن العام الماضي، ثلثاهم من خارج الاتحاد الأوروبي. لم تشهد أي مجموعة أخرى مثل هذه الزيادة في البطالة، التي هي ضعف الزيادة في عدد السكان ككل. الأجانب، خاصة من الأمريكيين اللاتينيين، يصطفون في صفوف متزايدة أمام الجمعيات الخيرية التي تقدم الطعام للفقراء في إسبانيا.

قالت تاتيانا ريتاموزو، التي تحمل شهادة في الحقوق من بيرو التي كانت تعمل عاملة نظافة في المنازل في إسبانيا قبل المساعدة على إنشاء شبكة للمنظمات غير الحكومية لنساء أمريكا اللاتينية: "عدد كبير للغاية من الناس فصلوا من وظائفهم، بالتالي أصبح عدد كبير للغاية من الناس مكشوفين في مواجهة هذه الأزمة: بعقود مؤقتة، في السوق السوداء، أو من دون أوراق ثبوتية".

عدد عمال أمريكا اللاتينية في إسبانيا هو دلالة على تحول في المجتمع الإسباني منذ مطلع الألفية. في 1998، أقل من 2 في المائة من الناس الذين يعيشون في إسبانيا كانوا من الرعايا الأجانب. في بداية هذا العام كان هناك أكثر من خمسة ملايين أجنبي في إسبانيا –11 في المائة من سكان الدولة البالغ عددهم 47 مليون نسمة. نسبة أخرى من الأشخاص مقدارها 5 في المائة – أكثر من مليوني شخص – حصلوا على الجنسية الإسبانية.

ما لا يقل عن 1.4 مليون من الرعايا الأجانب هم من الأمريكيين اللاتينيين الذين ينجذبون إلى إسبانيا من خلال الروابط الثقافية واللغوية والعائلية، ونظام هجرة مريح نسبيا، والتفاوت بين الوضع العصيب في دولهم والاقتصاد الإسباني المساير للدورات الاقتصادية، الذي ينمو عادة بشكل أسرع من المتوسط الأوروبي في الأوقات الجيدة ويغرق بشكل أكبر في الأوقات العصيبة.

قالت باولا فيرديخو، وهي مواطنة تشيلية تبحث الآن عن عمل في مدريد بعد أن قضت عشرة أعوام في البلاد: "قيل لي إذا جئت إلى هنا، يمكنني العيش بشكل جيد، وكسب عشرة يوروات في الساعة أو 80 يورو في اليوم. لكن عندما تصل ترى أن الأشياء ليست رائعة إلى هذه الدرجة".

في العام الماضي، شهدت إسبانيا زيادة في الهجرة أكبر من أي عضو آخر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – أكثر من 400 ألف وافد جديد، أي 60 ألفا أكثر من العام السابق. دول المنشأ الرئيسة كانت كولومبيا وفنزويلا.

الآن يبحث الوافدون الجدد والمهاجرون المستقرون على حد سواء عن وظائف في اقتصاد يستبعدهم من كثير من المنافع التي تحمي الإسبان من وطأة الأزمة.

يقول النشطاء إن مجموعات مثل خدم المنازل في إسبانيا البالغ عددهم 600 ألف – معظمهم من النساء وأغلبيتهم من أمريكا اللاتينية – مكشوفة بشكل خاص. لا يحق لهم الحصول على منافع البطالة، وحتى الآن حصل أقل من 33 ألف شخص على إعانة حكومية طارئة لمساعدة "العاملين في المنزل" على مواجهة الأزمة.

قالت كارولينا إلياس، وهي محامية من السلفادور عملت خادمة منزلية في إسبانيا لمدة خمسة أعوام وتدير الآن منظمة غير حكومية لعمال الخدمة المنزلية: "نعاني التمييز الجنسي والتمييز العنصري، حيث يرفض أرباب العمل دفع الضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى للراتب. خلال فترة الإغلاق كان كثير من الناس عالقين في منازل أصحاب العمل واضطروا إلى العمل من الإثنين إلى الأحد، دون أجر إضافي وآخرون فصلوا من عملهم ببساطة".

فرناندو فرنانديز، وهو اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي يعمل الآن في كلية IE للأعمال في مدريد، أضاف أن كثيرا من المهاجرين الذين وصلوا أخيرا يعانون المشكلات نفسها التي يعانيها الشباب الإسباني: "إذا كنت وافدا جديدا إلى القوى العاملة، عليك أن تأخذ الوظيفة في المكان الذي تجدها فيه – وهذا عادة في قطاع الخدمات، في شركة صغيرة وعلى أساس عقد مؤقت". نتيجة لذلك، غالبا ما تكون الحياة في وضع مقلقل.

لكن فرنانديز جادل بأن الأمريكيين اللاتينيين في إسبانيا يتمتعون بقدر أكبر من الحراك الاجتماعي مقارنة بالمغاربة، وهم أكبر مجموعة من المهاجرين في البلاد، وغالبا ما يعملون في القطاع الزراعي.

قال: "لا أعرف إلى متى سيستمر مفعول كوفيد، لكن على المدى الطويل، سيأتي مزيد من الناس من أمريكا اللاتينية. ستظل الهجرة إلى إسبانيا صمام الخروج من الأزمات الدورية في أمريكا اللاتينية ومصدرا لحيوية أصحاب المشاريع هنا".

في غضون ذلك، يركز المهاجرون مثل خوسيه على تدبر أمورهم. منذ أن فقد وظيفته، يعمل من حين إلى آخر في موقع بناء مقابل 50 يورو في اليوم ويعتمد على أماكن تقديم الطعام للفقراء وأشكال أخرى من الأعمال الخيرية.

قال: "آمل أن أجد عملا قريبا. في مثل هذه الأوقات لا يمكنك التفكير في المستقبل، فأنت تأخذ أي عمل متاح."