الأردن: تسجيل 86 حالة وفاة و4750 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 4750 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 141305 حالة.

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 86 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1704 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 150 حالات شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 16502 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2174443 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".