إيطاليا تسجل تراجعا طفيفا في وفيات كورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إن إيطاليا سجلت 37255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 40902 يوم الجمعة، بحسب "رويترز" .

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الوفاة المتصلة بكوفيد-19 بلغت 544 انخفاضا من 550 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن 227695 مسحة للكشف عن فيروس كورونا أجريت أمس مقابل 254908 في اليوم الذي سبقه.

وظلت منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا التي تضم العاصمة المالية ميلانو هي الأكثر تضررا من الفيروس اليوم ، حيث سجلت 8129 حالة جديدة مقابل 10634 يوم الجمعة.