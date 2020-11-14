بيع خطاب يعود لبيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

تم بيع خطاب للمؤلف الموسيقي الألماني الراحل لودفيج فان بيتهوفن (1827-1770) في مزاد بالولايات المتحدة مقابل 275 ألف دولار (حوالي 230 ألف يورو)، أكثر أربعة أمثال ما توقعته دار المزادات. وأعلنت دار "هيريتدج" للمزادات أمس الجمعة (التوقيت المحلي) في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية أن الخطاب كان من أعلى الأسعار التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة مقابل مخطوطة للملحن المولود في بون. وقبل عقد المزاد، كان من المتوقع أن يصل السعر إلى 60 ألف دولار، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت ساندرا بالومينو، المسؤولة عن المخطوطات النادرة في مزادات هيريتيج: "كانت تلك مفاجأة كاملة لأنها تتجاوز ما تجلبه رسائله عادة".

نادرا ما يدخل بيتهوفن إلى السوق، لكن هذا أثار حماس الناس لأنه يتحدث فيه عن موسيقاه". ويعتبر بيتهوفن من أهم الملحنين الكلاسيكيين في تاريخ الموسيقى.

وفي الرسالة المكتوبة بخط اليد، يطلب بيتهوفن من السيد فون باومان إعادة النوتة الموسيقية لثلاثي من عازفي البيانو، ووعد بإعادتها مع سوناتا كمان في غضون أيام قليلة. ووفقا لدار المزاد، كانت الوثيقة مجعدة ومصفرة قليلا، لكنها في حالة جيدة بشكل عام.

والمالكة الجديدة للرسالة هي عازفة بيانو أرادت في البداية عدم الكشف عن هويتها. ونقلت دار المزاد عن المالكة الجديدة قولها إن المخطوطة تعني الكثير بالنسبة لها - "وكان بيتهوفن ملاذي في طفولتي"، مضيفة أنها قبل عامين اشترت في مزاد خصلة شعر لبيتهوفن، مشيرة إلى عزمها توريث الرسالة لكلية الموسيقى في نيويورك حيث درست، وقالت: "لقد كانت عملية شراء في اللحظة الأخيرة، ولكن لدي شعور بأنه شيء سيشعر الشباب بأهميته".