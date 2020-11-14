الأسهم الأمريكية تحقق إغلاقا قياسيا بدعم في زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد واللقاح

بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعا قياسيا عند الإغلاق اليوم الجمعة، وذلك في ظل نتائج أعمال إيجابية ساعدت في زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد إلى جانب آمال في نجاح لقاحات لكوفيد-19، حتى في ظل متابعة المستثمرين لزيادة في حالات الإصابة بالفيروس وقيود في أنحاء البلاد، وذلك بحسب رويترز.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 399.64 نقطة، بما يعادل 1.37 بالمئة، إلى 29479.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 48.14 نقطة، أو 1.36 بالمئة، إلى 3585 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 119 نقطة، أو 1.02 بالمئة، إلى 11829.29 نقطة.

وتسببت بيانات إيجابية من دراسة لقاح فايزر للفيروس يوم الاثنين في قفزة دفعت ستاندرد آند بورز 500 لتحقيق مكسب أسبوعي 2.2 بالمئة ومنحت داو زيادة أسبوعية أربعة بالمئة.

لكن ناسداك الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه تراجع 0.6 بالمئة على أساس أسبوعي، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا التي استفادت من أوضاع ملازمة المنزل.