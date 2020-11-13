أفضل أداء أسبوعي للأسهم السعودية منذ مايو .. ارتفعت 4.3 % بتداولات 59.2 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع 4.3 في المائة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ أيار (مايو) لتغلق عند 8434 نقطة بمكاسب 345 نقطة، بينما مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 42 نقطة بنسبة 3.8 في المائة.وتحسن أداء السوق في مطلع الأسبوع مدفوعا بمعنويات مرتفعة جراء إعلان بيانات مشجعة حول لقاح كورونا، حيث لم ينحصر الأداء الإيجابي حينها على السوق المحلية، بل الأسواق العالمية والطاقة، لكن سرعان ما عادت الأسواق إلى تداولاتها الطبيعية، إذ شهدت استقرارا في الجلسات الأخيرة.وتحرك السوق الإيجابي يبرهن على مستجدات قادمة تعزز من شهية المخاطرة والسيولة الشرائية، حيث إن العوامل الأساسية لا تبدو أنها ستدعم مزيدا من الارتفاع، نظرا إلى وصول الأسعار إلى مستويات عالية. وستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية حتى 8600 نقطة، حيث من المحتمل تعرضها لضغوط بيعية قوية في هذه المنطقة، كونها قمما سابقة وطالما السوق تراجعت منها خلال عام.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8089 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8065 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8510 نقاط رابحا 5.2 في المائة. وفي نهاية الأسبوع، أغلق المؤشر عند 8434 نقطة رابحا 345 نقطة بنسبة 4.3 في المائة.وارتفعت قيم التداول 70 في المائة بنحو 24 مليار ريال لتصل إلى 59.2 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 49 في المائة بنحو 691 مليون سهم لتصل إلى 2.1 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 46 في المائة بنحو 761 ألف صفقة لتصل إلى 2.4 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاع "الرعاية الصحية" 0.57 في المائة وحيدا مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 16 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 12 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 11 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 17 في المائة بقيمة 9.9 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" 13 في المائة بقيمة 7.8 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 6.9 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر المرتفعة "أنعام القابضة" بنسبة 61 في المائة ليغلق عند 202.80 ريال، يليه "وفرة" 48 في المائة ليغلق عند 149 ريالا، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 34 في المائة ليغلق عند 96.80 ريال. وتصدر المتراجعة "المواساة" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 128.40 ريال، يليه "أسواق العثيم" 4.3 في المائة ليغلق عند 128 ريالا، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 21.80 ريال.وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 3.4 مليار ريال، يليه "المصافي" بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة ملياري ريال.وحدة التقارير الاقتصادية