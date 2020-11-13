كوفيد - 19 .. ضوء في نهاية النفق

الأخبار التي تفيد بأن لقاح شركة بيو ـ أنتك BioNTech وفايزر لفيروس كورونا المستجد كان فعالا بدرجة تجاوزت 90 في المائة في التجارب السريرية أثارت أملا جديدا في أن اللقاحات ستوفر مخرجا من جائحة فيروس كورونا.قال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيو ـ أنتك، بعد الإعلان: "الرسالة الجيدة للبشرية إننا الآن نفهم أنه يمكن الوقاية من فيروس كورونا عن طريق اللقاح".لا تزال تجربة المرحلة الثالثة غير مكتملة وسيليها تقديم البيانات إلى المنظمين للموافقة عليها، لكن النتائج الأولية للحقنة التي تستخدم تكنولوجيا MRNA الرائدة، كانت علامة فارقة في البحث عن لقاح.تكنولوجيا MRNA -اختصار للحمض النووي الريبوزي المرسال- تعد جديدة في مجال اللقاحات. تقوم اللقاحات التقليدية بإعطاء فيروس معطل، أو بروتينات من هذا الفيروس إلى الجسم لتحفيز استجابة مناعية يمكنها أن تمنع عدوى لاحقة.على عكس ذلك، فإن تكنولوجيا MRNA التي تم تطويرها في الأصل لعلاج السرطان تقوم بحقن تعليمات جينية في الجسم تخبر الخلايا أن تنتج بروتينات فيروسية تتولى تنشيط جهاز المناعة. رغم أن لقاحات MRNA كانت قيد التطوير لعدة أعوام لفيروسات مثل: الإنفلونزا، وفيروس النقص المناعة البشرية المكتسبة، وداء الكلب وزيكا، إلا أن وصول كوفيد - 19 أدى إلى تعزيز العملية.من مزايا لقاحات MRNA أنها قد تكون أسرع في التطوير وأسهل في التصنيع من بعض التكنولوجيات الأخرى. إلى جانب لقاح فايزر وبيو ـ أنتك يجري تطوير مرشحين آخرين من لقاحات MRNA لعلاج كوفيد - 19 في شركة موديرنا في الولايات المتحدة، وكيورفاك في ألمانيا، وفي إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة.لا يمكن ضمان أن يكون أي لقاح آمنا بنسبة 100 في المائة. لكن مؤيدو هذه التكنولوجيا يقولون: إنها قد تكون أكثر أمانا من التكنولوجيات البديلة التي تدخل الفيروس أو البروتينات الفيروسية في الجسم وقد تثير ردة فعل غير مرغوبة من جهاز المناعة.بدلا من ذلك، تحقن لقاحات MRNA ما يسمى الجسيمات النانوية الدهنية، التي تحمل التعليمات الجينية إلى خلايا المتلقي. من غير المرجح أن تكون هذه القطرات المجهرية للسائل الزيتي ضارة.أحد المخاطر المحتملة على السلامة مع أي لقاح ضد فيروس جديد هي ظاهرة تسمى "التعزيز المعتمد على الأجسام المضادة" ADE. في هذه الظاهرة تؤدي الأجسام المضادة التي ينتجها لقاح لمكافحة العدوى في الواقع إلى تفاقم آثار الفيروس.التعزيز المعتمد على الأجسام المضادة يحدث في حالات استثنائية، ولم يتم ملاحظته في عشرات الآلاف من المتطوعين الذي شاركوا في تجارب المرحلة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا حتى الآن.بينما يلزم 30 ميكروجراما فقط من لقاح BNT162b2 من بيو ـ أنتك لكل جرعة، إلا أنه يتعين دمجه مع الجسيمات النانوية الدهنية التي تشكل غلافا واقيا حول الحمض النووي الريبوزي.يتم توفير الجسيمات النانوية من قبل شركات مثل أكويتاكس ثيرباتكس الكندية Acuitas Therapeutics، ثم تتم معالجتها في منشآت معتمدة مسبقا تملكها فايزر وبيو ـ أنتك في الولايات المتحدة وأوروبا. قالت الشركتان: إن هذه المنشآت ستكون قادرة على إنتاج 1.35 مليار جرعة مجمعة بحلول نهاية العام المقبل.استحوذت بيو ـ أنتك على موقع للتصنيع في ماربورج، ألمانيا في أيلول (سبتمبر) من مجموعة نوفارتس السويسرية، وستزيد طاقتها الإنتاجية الإجمالية في وقت ما من العام المقبل.بينما أنتجت منشآت بيو ـ أنتك الحالية في ماينز، ألمانيا الدفعة الأولى من اللقاحات للتجارب السريرية، فإن معظم عمليات التصنيع ستتم بواسطة شركة فايزر التي ستنتج اللقاح وتشحنه في جميع أنحاء العالم. الجرعات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي على وشك توقيع صفقة لـ 300 مليون جرعة سيتم تصنيعها بشكل أساسي في مصنع فايزر في بلجيكا.في الوقت الحالي، يجب تخزين لقاح بيو ـ أنتك عند درجة حرارة أقل من 75 درجة مئوية تقريبا أثناء نقله، ما يجعل من الصعب توصيله إلى الدول النامية دون بنية تحتية لوجستية قوية.وعلى أي حال الأغلبية العظمى من الجرعات المتاحة في العام المقبل تم شراؤها بالفعل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث يكون شحن المنتجات شديدة البرودة أسهل بكثير.بمجرد وصوله إلى العيادات، اللقاح الذي يمكن الاحتفاظ به في درجة حرارة 75 مئوية تقريبا لمدة تصل إلى ستة أشهر يبقى فعالا في الثلاجة العادية لمدة تصل إلى خمسة أيام.قالت شركة فايزر إنها ستستخدم شبكة من مراكز التوزيع في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لتضمن وصول المنتج إلى المستشفيات والعمليات الجراحية وهو لايزال متجمدا. أضافت أنه سيتم إرسال اللقاح مباشرة إلى تلك المواقع المسماة الناقلين الحراريين التي يمكنها حمل ما بين 200 وألف قنينة لكل منها. وستتم مراقبة الحرارة باستمرار بواسطة نظام GPS.قالت شركة بيو ـ أنتك: إن ظروف النقل في درجة التجمد على كل حال كانت فقط "مسألة حيطة وتوقعت أن يتبين مع مزيد من الاختبارات أن بعض هذه الاحتياطات يمكن تخفيفها في المستقبل.قال شاهين: "أعتقد أن بيانات الاستقرار المقبلة ستدعم ظروف التخزين التي لا تختلف كثيرا عن أي لقاح آخر".لم تتعهد شركة بيو ـ أنتك وفايزر بتزويد اللقاح على أساس غير هادف للربح، على عكس بعض منافسيها. في الولايات المتحدة، باعت الشركات ما لا يقل عن 100 مليون جرعة للحكومة بسعر 19.50 دولار لكل منها، لكن لم يتم الكشف عن المبالغ التي دفعتها دول أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة.قال رايان ريتشاردسون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة بيو ـ أنتك، في المؤتمر العالمي للأدوية والتكنولوجيا الحيوية يوم الثلاثاء: إن الشركة ستتبنى أسعارا تفاضلية في مختلف المناطق وتسعير اللقاح أقل بكثير من معدلات السوق الأنموذجية التي تعكس الوضع الذي نحن فيه، وبهدف ضمان وصول واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.أضاف أن الشركة استثمرت أكثر من مليار دولار لتطوير منصة تكنولوجيا MRNA المبتكرة. قال: "ما حاولنا القيام به في هذه الحالة هو اتباع نهج متوازن يدرك أن الابتكار يتطلب رأس المال والاستثمار".