التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٢/١٧هـ، على القرار رقم (١٨١)، والذي اشتمل على تعديل في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، وفيما يلي أبرز التعديلات:

- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع سنوات) بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى.



- يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن (جيد).

- ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساس - بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين - ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقا لأي من تلك القواعد في تلك السنة المالية.