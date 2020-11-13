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التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة

«الاقتصادية» من الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٢/١٧هـ، على القرار رقم (١٨١)، والذي اشتمل على تعديل في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، وفيما يلي أبرز التعديلات:

- ألا تقل سنوات خبرته عن (أربع سنوات) بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلا أعلى.


- يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على (10%) من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن (جيد).

- ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على (5%) من الأجر الأساس - بناء على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين - ما نسبته (30%) ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقا لأي من تلك القواعد في تلك السنة المالية.

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