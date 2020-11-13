اقتصاد منطقة اليورو ينمو 12.6% في الربع الثالث

أظهرت تقديرات أولية اليوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو حقق معدل نمو 12.6 في المئة في الربع الثالث بعد تراجع كبير في الربع الثاني. وتمثل هذه التقديرات تراجعا طفيفا مقارنة بأخرى سابقة تحدثت عن معدل نمو 12.7 في المئة أصدرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ومقره لوكسمبورج، الشهر الماضي.

وبحسب "د ب أ" تشير تقديرات "يوروستات" الأحدث إلى نمو موسمي معدل بواقع 11.6 في المئة في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وكانت التقديرات السابقة تحدثت عن 12.1 في المئة. يشار إلى أن منطقة اليورو تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد. وحذر خبراء من أنه على الرغم من أن ذلك يمثل انتعاشا مقارنة بالتراجع الكبير في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي (عندما سجلت منطقة اليورو انخفاضا بنسبة 11.8، والاتحاد الأوروبي 11.4)، فمن المرجح أن تشهد الاقتصادات الأوروبية انكماشا على خلفية عمليات الإغلاق الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.