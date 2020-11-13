الأسهم السعودية تفقد 14 نقطة بعد 6 جلسات رابحة .. والسيولة عند مستوى 11 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة، لتغلق عند 8434 نقطة، وذلك بعد ست جلسات رابحة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.38 في المائة. وتراجع مدى تذبذب السوق بنحو النصف، مقارنة بالجلسة السابقة مع انخفاض قليل في السيولة، لكنها بقيت محافظة على تداولاتها فوق عشرة مليارات ريال منذ أربع جلسات. وتميل السوق نحو الاستقرار في الجلسات الأخيرة، ومع اكتمال النتائج لم تتحرك السوق في اتجاه واضح ليظهر أن النتائج جاءت عند توقعات المتعاملين، ما يجعل السوق تترقب معطيات جديدة تكسر الحياد في الاتجاه، وعدم ظهور محفزات إيجابية، ستجد السوق نفسها وسط ضغوط بيع قوية لجني الأرباح.



أداء المؤشر العام

افتتح المؤشر العام عند 8442 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8409 نقاط فاقدا 0.48 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8434 نقطة فاقدا 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 883 مليون ريال لتصل إلى 11 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 61 مليون سهم لتصل إلى 346 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 33 ألف صفقة لتصل إلى 445 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 8.8 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 6.4 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 3.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 0.7 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 0.67 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 0.57 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 10 في المائة بقيمة مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر "صادرات" الأسهم ارتفاعا بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 96.80 ريال، يليه "لازوردي" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 18.04 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 101.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت المدينة" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 23.30 ريال، يليه "عناية" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 35.55 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" بنحو 1.94 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 710 ملايين ريال، يليه "المصافي" بقيمة 551 مليون ريال، وحل ثالثا "لازوردي" بقيمة 499 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية