النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد إعلان فايزر عن لقاح كورونا

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل آمال متنامية في أن يتراجع كبار المنتجين في العالم عن زيادة مزمعة في الإمدادات، لكن ارتفاعا لم يكن متوقعا في مخزونات الخام الأمريكية كبح المكاسب.وبحسب "رويترز" بحلول الساعة 1622 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 44.14 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 41.86 دولار.تقلصت مكاسب الأسعار بعدما أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 488.7 مليون برميل. وكان المحللون توقعوا تراجعا قدره 913 ألف برميل.وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "رقم الخام الرئيسي كان صادما لأن معظم الناس كانوا يتطلعون إلى تراجع.. يضعف ذلك سوق النفط بعض الشيء."لكن عقود الخامين تظل في طريقها لتسجيل زيادة لليوم الرابع على التوالي بدعم الآمال في إمكانية السيطرة على جائحة كوفيد-19 بعدما كشفت بيانات أن لقاحا تطوره فايزر وبيونتك فعال بنسبة 90 بالمئة.بيد أن وكالة الطاقة الدولية قالت اليوم إن من غير المرجح أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دعما واضحا من استخدام اللقاح قبيل مرور فترة طويلة من 2021.وقال حسين سيد، كبير إستراتيجيي السوق لدى إف.إكس.تي.إم "في حين أن اللقاح يظل أفضل خبر منذ تفشي الفيروس، فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتها خلال أيام أو أسابيع."تكابد أوروبا بالفعل تناميا في الإصابات وتفرض قيودا اجتماعية جديدة. وأمرت نيويورك بإغلاق الحانات والمطاعم مبكرا مع بلوغ أعداد الإصابات في الولايات المتحدة مستويات قياسية.وعدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعها للطلب على النفط أمس الأربعاء، قائلة إن تعافيه سيكون أبطأ في 2021 مما كان يُعتقد من قبل بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.وقال وزير الطاقة الجزائري إن أوبك+ - التي تضم أوبك وحلفاء لها بينهم روسيا - قد تمدد تخفيضات الإنتاج البالغة 7.7 مليون برميل يوميا إلى 2021 أو تعمقها إذا اقتضت الحاجة.وقال محللون إن التوقعات الضعيفة زادت الضغوط على أوبك+ مما قد يدفعها للامتناع عن زيادة مقررة في الإمدادات بواقع مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني.وكتب المحللون لدى إيه.إن.زد للأبحاث "نرى أنه ليس لأوبك خيار سوى تأجيل زيادات الإنتاج، لثلاثة أشهر على الأغلب".