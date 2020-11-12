صندوق النقد: على مجموعة العشرين مزامنة استثماراتها لتسريع النمو

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم دول مجموعة العشرين إلى مزامنة استثماراتها لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقالت إن هذا سيعزز حصيلة النمو بتكلفة أقل، وفقا لـ"رويترز".

أضافت جورجيفا، التي كانت تتحدث في منتدى باريس للسلام قبل يوم من اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين عبر الإنترنت، أن الدول بحاجة للاستفادة من القدرة الاستثمارية المعطلة والمجال المالي المتاح وأسعار الفائدة المنخفضة جدا لدعم الوظائف والنمو والحد من التفاوت الاقتصادي.

وقالت "إذا تحركت دول مجموعة العشرين معا واستثمرت معا في نفس الوقت... فإنها ستنفق الأقل بمقدار الثلث لتحقيق نفس المردود المستهدف".