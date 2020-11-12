تدمير طائرة دون طيار مفخخة في أجواء اليمن أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

صرح العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن : بأن القوات تمكنت ولله الحمد اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.