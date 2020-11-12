فينجر: كنت أتصور أني سأعيش في آرسنال إلى الأبد

خلال سنوات الانحدار الأخيرة التي عاشها فريق آرسنال تعرض مديره الفني، أرسين فينجر، إلى كثير من الإساءات. كان أنصار الفريق يهتفون "أنفقوا بعض المال اللعين!"، ومع ذلك كان يشعر دائما أنه حصل على أفضل وظيفة في كرة القدم.

في حين أن الأقران المتفوقين مثل جوزيه مورينيو كانوا مجرد مقاولين على المدى القصير، ومسؤولين فقط عن نتائج الفريق الأول، كان الألزاسي آخر مدرب في أوروبا يدير ناديا كبيرا بمفرده. كان يتخذ كل قرار مهم بنفسه. كان الوضع مثيرا من الناحية الفكرية. حتى عندما كان مدربا يتعرض لضغوط شديدة في أواخر الستينيات من عمره، كان يبدو وكأنه في الأربعين من عمره وكان يتمتع بالطاقة التي يتمتع بها شخص في الـ30 من العمر.

لكنه يفكر الآن: "الوظيفة التي توليتها، أو التي تولاها أليكس فيرجسون، اختفت. لأن هيكل الأندية تغير. اليوم الانتقالات كبيرة جدا لدرجة أن المفاوضات لم تعد في أيدي المدير أو المدربين وإنما في أيدي أشخاص مختصين في ذلك. لذلك تضخم الهيكل. الجانب الإنساني أكثر صعوبة، لديك مزيد من الأشخاص لتديرهم. تطور الجانب العلمي، وتطور الفريق المحيط بالمدير بشكل هائل. لديه مشكلات في إدارة مشاعر الغرور الذاتي ليس فقط داخل الفريق ولكن في الخارج".

يتذكر أنه في سنواته الأولى في آرسنال، كانت اجتماعات مجلس الإدارة "ديمقراطية تماما"، كانت المناقشات بين الأشخاص الذين يمتلكون 15 أو 20 في المائة من الأسهم. في عام 2011، برز رجل الأعمال الأمريكي ستان كرونكي باعتباره المساهم الأكبر في آرسنال. اشترى منذ ذلك الحين السيطرة الكاملة. اليوم، كما يلاحظ فينجر، جميع الأندية الإنجليزية الكبرى تقريبا مملوكة لأجانب. "في التصويت الذي أجرته إنجلترا لصالح بريكست، قرأت شخصيا رغبة الناس في استعادة سيادتهم. لكنه أمر مضحك لأنه لم يتحدث أحد عن كرة القدم، التي فقدت سيادتها بالكامل على قراراتها".

أخيرا طلب منه آرسنال المغادرة في أيار (مايو) 2018. "لم أكن مستعدا للذهاب"، كما يعترف في الكتاب. "كان آرسنال مسألة حياة أو موت بالنسبة لي، وبدونه كانت هناك بعض اللحظات المؤلمة جدا التي شعرت فيها بوحدة قاسية". لم يعد قط إلى ملعب الإمارات لمشاهدة أي مباراة. يقول: "اليوم ليس لدي على الإطلاق أي اتصال مع أي من أصحاب القرار في النادي، لذلك أشعر أنه ربما يكون من الأفضل أن أستمر على هذا النحو".

هل جرح شعوره لأن آرسنال لا يبدو أنه يريده؟ يقول: "انظر. ’جرح الشعور. أنا بنيت مركز التدريب، وأسهمت بشكل كبير في بناء الملعب، وعندما تفعل ذلك، تتخيل أنك تعود وتعيش إلى الأبد في النادي. لكن الحياة ليست كذلك. إنها حقبة جديدة وربما يشعر الناس بالراحة عندما لا أكون هناك". المعنى الضمني هو أنه حتى لاعبه السابق ميكيل أرتيتا، مدير آرسنال الآن، لم يطلب نصيحته. مع ذلك، يكتب فينجر أنه في ظل أرتيتا "يمكن لهذه القيم، هذه الروح، هذا الأسلوب الذي كان يميز النادي أن يبرز مرة أخرى إلى المقدمة". يبدو هذا وكأنه يغمز من قناة أوناي إيمري، الخليفة المباشر لفينجر.

بحسب الأوضاع في ظل فيروس كورونا، ينتقل فينجر الآن بين لندن وباريس وزيوريخ، حيث يعمل رئيسا لتطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، مكلفا بنشر التدريب الجيد في جميع أنحاء العالم. لا يزال كثير من الأطفال في إفريقيا وأماكن أخرى يكبرون دون تدريب، كما فعل في دوتلنهايم.

هل من الصعب التعامل مع الحياة المدنية بعد عقود من المباريات الكبيرة التي تثير الحماسة بدرجة عالية؟ "نعم هذا صحيح. الجانب الممل من الحياة اليومية ليس مثيرا لأي شخص. ما زلت أفتقد حماسة عطلة أيام نهاية الأسبوع. كانت حياتي على العشب. على الجانب الآخر، أعتقد، ’انظر، لقد قدمت ما يكفي‘".

لا يزال يستيقظ في الساعة 5.30 صباحا ويتحقق من جدول مباريات ذلك المساء قبل أن يضع طقوسه لمدة 90 دقيقة في صالة الألعاب الرياضية. لكنه يقضي الآن المزيد من الوقت مع الأصدقاء ومع ابنته التي تنهي الدكتوراه في علم الأعصاب في كامبريدج. يشاهد الأفلام ويقرأ. "في الوقت الحالي، أنتهي من قراءة كتاب "الإنسان العاقل" بقلم يوفال نوح هراري. أنا أقرأ مقالات أكثر من الكتب، ومقالات متخصصة في إدارة الأفراد والتحفيز وروح الفريق". يلقي خطابات حول الإدارة في مؤتمرات الأعمال. قبل كل شيء، يواصل دراسته مدى الحياة لكرة القدم.

يشرح قائلا: "في الأعوام العشرة الماضية، كان التطور الرئيسي جسديا. كنا نلجأ إلى رياضيين حقيقيين، ومن اليوم الذي يمكن فيه للجميع قياس الأداء البدني، تم طرد جميع اللاعبين الذين لم يتمكنوا من الأداء الجيد من الناحية البدنية من اللعبة".

أليس هذا محزنا؟ لاعب موهوب مثل مسعود أوزيل، وقع معه فينجر في عام 2013، أصبح غير مرغوب فيه لأنه لا يستطيع التعامل مع لعبة الضغط المسعورة اليوم. يوافق فينجر: "نعم، هذا قضى على بعض الفنانين. اليوم تسير كرة القدم بسرعة 200 ميل في الساعة، لذا عليك أن تبين أولا أنه يمكنك ركوب القطار. بمجرد أن تكون في القطار، يمكنك التعبير عن موهبتك لكن إذا لم تتمكن من ركوب القطار، فلن تلعب".

"أعتقد أنه قد تم توحيد طريقة اللعب بشكل أكثر من اللازم. اليوم لديك نوعان من اللعب. الفرق تدافع بقوة كبيرة بالقرب من مرمى الخصم، أو عميقة جدا بالقرب من مرماها هي. بشكل أساسي خطاب المدير هو نفسه دائما: "دعونا نستعيد الكرة بأسرع ما يمكن ونحاول مباغتة الخصم.‘ الجميع يضغط على الكرة الأولى من الحارس. وهذا شدد على الدفاع المتسلسل. كما قتل بعض الإبداع".

يقول إنه يرفض "مقترحات لا حصر لها" للعودة إلى الإدارة. أقول له لكنك لا يستبعدها، أليس كذلك؟ يضحك على نفسه: "ليس لدي ما يكفي من الشجاعة في الوقت الحالي لأفهم أن العالم انتهى بالتأكيد بالنسبة لي. لذلك أترك مساحة صغيرة مفتوحة حتى لا أقتل تماما ما عشت من أجله".

كيف يتعامل مدمن العمل مع بلوغه السبعينيات؟ "أنت تنسى كم عمرك. يوجد حل واحد فقط، سترى ذلك لاحقا: حتى آخر يوم في حياتك، قاتل وانس كل ما تبقى، قم بعملك. لا تفكر كثيرا، لأن هذا لا يساعد. طالما أننا نعيش، علينا أن نفعل شيئا. أن نحب ونبتكر ونعمل، وألا نفكر كثيرا في الوقت الذي هو أمامنا. لا أحد يعرف.

هل يشعر بأنه بلغ السبعين؟ "على الإطلاق. ما زلت ألعب كرة القدم، المباريات الرسمية. يجب أن أقول بصراحة، لا يمكنني اللعب كل ثلاثة أيام".

ألا يفكر أبدا "إنها مجرد لعبة"؟ يضحك على نفسه مرة أخرى: "لا. هذا رائع للغاية. الليلة الماضية شاهدت توتنهام ضد تشيلسي في كأس كاراباو. ذهبت إلى الفراش وأنا أقول في نفسي فاتتني بعض الأشياء. يبدو الأمر كما لو أنني أرى المباراة الأولى في كل مرة".