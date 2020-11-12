استقبال فاتر لعقود المياه الآجلة

العقود الآجلة للمياه على وشك أن تضرب الأسواق المالية لأول مرة، مع إطلاق عقود مرتبطة بالأسعار في كاليفورنيا. لكن أكاديميين ومستثمرين يخشون من أن المشتقات ستوفر تحوطا سيئا لمستخدمي المياه وقد ينتهي بها الأمر إلى تشويه أسعار المورد الحيوي.

تقول "سي إم إي جروب" و"ناسداك" اللتان طورتا العقود الجديدة، إنهما ستساعدان المزارعين والبلديات وغيرهم من مستخدمي المياه الكبار على التحوط لتكاليف المياه مع ارتفاع درجة حرارة العالم وتزايد انتشار حالات الجفاف. رحبت الجهات التنظيمية الكبرى في الولايات المتحدة بالعقود باعتبارها أداة لإدارة المخاطر.

لكن النقاد يقولون قد يكون من الصعب تداول العقود، بالنظر إلى الطبيعة المحلية للغاية لتسعير المياه وتنظيمها. ويشعر بعضهم بعدم الارتياح مع تحول مثل هذا المورد الأساسي إلى أصول مضاربة في الأسواق المالية، خوفا من أن التداول الذي لن يقتصر على المستخدمين الصناعيين يمكن أن يشوه أسعار المياه للجميع.

قال سيمون بوليستون جونز، الرئيس السابق لأوروبا في جمعية صناعة العقود الآجلة، وهي هيئة تداول أمريكية: "إن فئة الأصول الوحيدة التي لا أريد أن أراها عرضة للتلاعب المحتمل أو للضغط التصاعدي على الأسعار عبر الأسواق المالية هي المورد الوحيد الذي تحتاج إليه البشرية جمعاء من أجل البقاء". أضاف: "نحن بحاجة إلى التفكير الآن في العواقب السلبية المباشرة وغير المباشرة المحتملة الناتجة عن معاملة المياه باعتبارها أصلا وليس موردا".

بموجب الخطط التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي التي تنتظر الآن الموافقة التنظيمية، ستكون أسعار العقود الآجلة مستمدة من مؤشر ناسداك فيلس كالفورنيا ووتر Nasdaq Veles California Water، الذي يتتبع السعر الفوري بناء على التداول في الحقوق المتعلقة بالمياه - وهي استحقاقات تحويل المياه من المصادر الطبيعية - في أكبر خمسة أسواق للمياه في الدولة. ستتم تسويتها ماليا، ما يعني أن المتداولين لا يحصلون على توصيل فعلي للمياه ولا يمكنهم شراؤها بالآجل أو تخزينها.

لكن تداول العقود قد يكون خادعا، لأن المرجح أن تكون السوق صغيرة.

قال بيتر جليك، الرئيس الفخري لمؤسسة ذا باسيفيك إنستيتيوت الفكرية: "إنها ليست سوقا عالمية للمياه، ولا حتى سوق مياه تابعة لدولة. إنها بالكاد سوق مياه إقليمية"، مضيفا أن أسواق المياه تميل إلى أن تكون محلية نظرا لصعوبة نقل المورد.

تتغير حقوق المياه في كاليفورنيا من خلال عقود الإيجار والمبيعات ذات الآجال القصيرة والطويلة. لكن في كل عام، يتم تداول نحو 4 في المائة فقط - أو 1.85 مليار متر مكعب - من المياه التي تستخدمها المدن والمزارع في الولاية، وفقا لمركز سياسات المياه التابع لمعهد السياسة العامة في كاليفورنيا PPIC Water Policy Center. استندت أسعار مؤشر ناسداك للمياه في 2019 إلى عقود تعادل 833 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يكفي لملء أكثر من ثلث مليون مسبح أولمبي.

قالت إيلين حنك، نائبة رئيس مركز سياسات المياه PPIC، إن العقود الآجلة يمكن أن تساعد المزارعين من الناحية النظرية على التحوط لتكاليف المياه على المدى القصير، لكنها أضافت أن إحدى المشكلات الرئيسة هي "مدى سيولة سوق العقود الآجلة".

أشار أناند فينكاترامانان، رئيس استراتيجيات الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة في " ليجال آند جنرال إنفستمنت مانيجمنت"، إلى أن الحكومات غالبا ما تدعم المياه وأن الأسعار تختلف حسب الموقع. سيكون "من المستحيل إلى حد كبير"، كما قال، استخدام العقود الآجلة لمياه كاليفورنيا للتحوط لأسعار المياه في أماكن أخرى، ومن غير المرجح أن يؤثر شح المياه في منطقة ما على توافرها في منطقة أخرى.

أحد المخاوف هو أن المضاربة من قبل صناديق التحوط يمكن أن ترفع تكلفة المياه بالنسبة لسكان كاليفورنيا. وجد تقرير صادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في 2009 أن المضاربات قصيرة الأجل قد تكون ساعدت على رفع أسعار السلع الزراعية في 2007-2008.

بحسب مطوري العقود الآجلة الجديدة، هناك درجة معينة من المضاربة كانت جزءا مهما من إنشاء سوق نابضة بالحياة لأولئك الذين يسعون إلى التحوط لتكاليف المياه. قال تيم ماكورت، الرئيس العالمي لمؤشر الأسهم والمنتجات الاستثمارية البديلة في بورصة شيكاغو التجارية: "من المهم أن تضع في حسبانك أن المتحوطين والمضاربين يسيرون جنبا إلى جنب. إذا استبعدت أحدهما، فلن تكون هناك سوق ببساطة".

أضاف: "هناك عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر في أسعار سوق المياه الفورية، بما في ذلك العرض والطلب على المياه المادية والطقس وغيرها"، مضيفا أن القدر "الهائل" من إدارة المخاطر كان ضروريا لمستخدمي هذا المورد الحيوي.

على عكس أرصدة الكربون، التي تربط التكلفة بثاني أكسيد الكربون وتهدف إلى تقليل الانبعاثات، لم يتم تصميم العقود الآجلة لتداول المياه من أجل حث المستخدمين على تقليص استخدام المياه لمعالجة مشكلة شح المياه.

قال مايك ويد، المدير التنفيذي لتحالف كاليفورنيا للمياه الزراعية، وهو مؤسسة غير ربحية: "هذا النوع من أسواق العقود الآجلة لتداول المياه هو أداة استثمار أكثر من كونه أداة لإدارة المياه. من المحتمل أن يكون هناك أشخاص من خارج المجال الزراعي يجربون هذا النوع من العقود لمعرفة ما إذا كانت هناك أموال يمكن جنيها".

جون ريتر، مؤسس شركة كافالري للاستشارات الزراعية والمائية، يرى أن هناك حاجة إلى شيء يساعد المزارعين على التحوط للمخاطر التي تواجههم، مضيفا أن المزارعين سيظلون بحاجة إلى شراء المياه بالسعر الفوري خلال فترة الجفاف، لأن العقود لا تسمح بالشراء الآجل. مع ذلك، يمكن استخدام تداول العقود الآجلة للتخفيف من بعض الآلام الناجمة عن ارتفاع التكاليف.

جادل ريتر بأن منتج الخيارات الذي يمنح المستخدمين الحق في الشراء الآجل للمياه لإيصالها في ظروف معينة سيكون "أكثر إثارة للاهتمام".