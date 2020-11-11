جبل عمر تؤجل نشر نتائجها المالية الأولية للربع الثالث

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن تأجيل نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/9/30م على موقع تداول خلال المهلة المحددة. ويعود ذلك إلى رغبة الشركة في الحصول على وقت إضافي لإتمام مناقشة بعض المسائل الفنية مع مراجع الحسابات والبت فيها لضمان إعداد وعرض القوائم المالية بشكل عادل وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية.

ووأوضحت الشركة بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" ومن المتوقع أن يتم نشر القوائم خلال المهلة النظامية المحددة في الإجراءات المذكورة.