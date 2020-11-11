"نيوم" تقدم 5 منح دراسية للسعوديين في الكلية الوطنية للأفلام والتلفزيون

أعلنت نيوم إنه وبالتعاون مع الكلية الوطنية للأفلام والتلفزيون إحدى أفضل الكليات السينمائية حول العالم، ستقدم 5 منح دراسية للسعوديين و50 فرصة للمشاركة في دورة صناعة الأفلام المقدمة من الكلية.

وستمهد هذه الدورة المختصة في صناعة الأفلام للمرشحين دخولهم إلى عالم صناعة الأفلام، وذلك بدعم فريق من الخبراء في الكلية الوطنية للأفلام والتلفزيون، لهم باعٌ طويل في هذا القطاع وحصدوا جوائز عالمية.

وتماشياً مع التزامها بتطوير المواهب السعودية، تقدم نيوم فرصة سانحة لـ50 شخصاً من عشاق صناعة الأفلام والمحتوى للمشاركة، سواء عبر الإنترنت أو عبر ورشات عمل داخل استوديوهات فعلية، كجزء من دورة صناعة الأفلام المقدمة من الكلية الوطنية للأفلام والتلفزيون.

وسترحب الكلية بالمرشحين الموهوبين الخمس لتطوير مهاراتهم ضمن 17 تخصصاً متاحاً لمرحلة الماجستير داخل استوديوهاتها الخاصة والمجهزة بالكامل. وتُعد هذه الكلية من أفضل الكليات عالمياً في هذا القطاع، إذ حازت على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (BAFTA).