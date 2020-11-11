لتحقيق الأمن الغذائي السعودي .. بدء استقبال طلبات تمويل استيراد الشعير

أعلن صندوق التنمية الزراعية البدء باستقبال طلبات تمويل استيراد الشعير من الخارج وذلك ضمن برنامج التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك التجارية للمساهمة تحقيق في الأمن الغذائي. وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص.