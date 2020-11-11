انخفاض أرباح "توشيبا" 64% في الربع الثاني بفعل كورونا

أعلنت توشيبا كورب اليابانية اليوم انخفاض أرباح التشغيل الفصلية 64 في المائة، إذ تعاني المجموعة الصناعية من تداعيات جائحة كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وبلغت أرباح التشغيل في الربع الثاني المنتهي في سبتمبر أيلول 15.75 مليار ين (149.84 مليون دولار) انخفاضا من 44.23 مليار ين في نفس الفترة قبل عام.

يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات خمسة محللين في استطلاع أجرته رفينيتيف لأرباح 23.30 مليار ين.

وأبقت توشيبا على توقعاتها لأرباح العام بأكمله، والذي ينتهي في مارس، عند 110 مليارات ين بانخفاض 15.7 في المائة عنها قبل عام.