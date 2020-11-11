حملة ترمب ترفع دعوى قضائية تطالب بعدم التصديق على نتيجة ميشيجان

قالت حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب يوم الثلاثاء إنها سترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيجان وبحسب "رويترز" تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية إلى حين التحقق من أن الأصوات تم الإدلاء بها بشكل قانوني.
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