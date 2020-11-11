‏"MSCI" تعلن مراجعتها النصف سنوية وتضيف 6 شركات من بينها "سليمان الحبيب" 

أعلنت "مورغان ستانلي" المزود العالمي للمؤشرات اليوم مراجعتها نصف السنوية في نوفمبر للسوق السعودي لتضيف 6 شركات لمؤشراتها.

وبحسب البيان فقد تم إضافة شركة "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" للمؤشر القياسي العالمي.

فيما أضافت 5 شركات أخرى لمؤشر MSCI لشركات رأس المال الصغير، وهي كل من (سيسكو، اللجين القابضة،السعودية للأسماك ،أملاك العالمية، حلواني إخوان).

ولم يكن هناك حذف من الشركات المضافة سابقا في مؤشراتها، مع الأخذ بالاعتبار ان تنفيذ جميع التغييرات الحالية ستكون بإغلاق جلسة 30 نوفمبر الجاري.