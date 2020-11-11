خالد بن سلمان يبحث سبل التعاون مع المبعوث الأمريكي لإيران

استقبل اليوم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت ابرامز وبحث معه التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة بلدينا الاستراتيجية.
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