إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي في 2020 سيهبط من مستوى قياسي بسبب فيروس كورونا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبط في 2020 من مستويات قياسية سجلها العام الماضي مع تسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في تراجع النشاط الاقتصادي وأسعار الطاقة.

وتتوقع الإدارة أن إنتاج الغاز الجاف سيهبط إلى 90.99 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 وإلى 87.91 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021، من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .

وسيكون ذلك أول انخفاض سنوي في الإنتاج منذ 2016 والمرة الأولى التي يهبط فيها الإنتاج لعامين متتاليين منذ 2005، بحسب "رويترز" .

وإذا تحققت تلك التكهنات، فإن الهبوط المتوقع في الإنتاج في 2021 والبالغ 3.1 مليار قدم مكعبة يوميا سيكون أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ 1983 عندما سجل الإنتاج هبوطا قياسيا بلغ 4.7 مليار قدم مكعبة يوميا.