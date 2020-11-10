الذهب يصعد وسط تجدد الآمال بشأن اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي

صعد الذهب اليوم الثلاثاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف اقتصادية وعودة التركيز إلى احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي والنقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك بحسب رويترز.

وفي أواخر جلسة التداول، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.8 بالمئة عند 1877.00 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قفز في وقت سابق أكثر من واحد في المئة إلى 1890.16 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1876.40 دولار للأوقية.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد هبطت 5.2 بالمئة أمس الاثنين بعدما قالت شركة فايزر الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90 بالمئة استنادا لنتائج تجارب أولية.

وعلى الرغم من أن التفاؤل بشأن اللقاح عزز شهية المخاطرة فإن الضبابية لا تزال تخيم على تداعيات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 24.31 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.9 بالمئة إلى 882.99 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2462.70 دولار للأوقية.