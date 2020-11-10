8.08 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر 74.87 مليون عملية نقاط بيع في أسبوع

سجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، تراجعا 11.7 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 31 أكتوبر.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر نحو 8.08 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.15 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 1.07 مليار ريال.وبذلك يسجل إنفاق المستهلكين تراجعا بعدما كان قد سجل الأسبوع الذي سبقه أعلى إنفاق في نحو 17 أسبوعا "الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو الماضي".وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، سجلت جميع القطاعات تراجعا في مبيعاتها عبر نقاط البيع، في حين تصدر قطاع "النقل" التراجعات بنحو 20.1 في المائة، ومبيعات بلغت 428.3 مليون ريال.ثانيا تراجع قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنحو 19 في المائة، ومبيعات 1.26 مليار ريال تعد الأعلى عبر نقاط البيع في 17 أسبوعا، وهو من القطاعات الأكثر إنفاقا عبر نقاط البيع، إذ يشكل نحو 15.6 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع للفترة.في حين جاء قطاع "التشييد والبناء" أقل القطاعات تراجعا، بمبيعات بلغت 378.6 مليون ريال للفترة، وبانخفاض 1.6 في المائة، تلاه قطاع "الأجهزة الكهربائية والإلكترونية" بتراجع 3.9 في المائة إلى 384.7 مليون ريال.إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.7 في المائة لتبلغ نحو74.87 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة بنحو 77.72 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.وبحسب آخر البيانات الشهرية، نمت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 33.7 في المائة خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، إذ بلغت قيم العمليات نحو 33.21 مليار ريال مقارنة بنحو 24.84 مليار ريال في الفترة المماثلة، فيما نمت المبيعات مقارنة بأغسطس 6.6 في المائة.ويأتي تزايد مبيعات نقاط البيع للعام الحالي بعد إلزامية القطاعات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خطط برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر، التي شملت جميع القطاعات التجارية بنهاية أغسطس الماضي.وحدة التقارير الاقتصادية