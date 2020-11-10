الكاظمي: العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم إن العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأن البلاد بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار.

وبحسب "الألمانية" أضاف الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية، أن "المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة وغيرها" .

ودعا الكاظمي "وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد".