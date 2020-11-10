السودان: ارتفاع معدل التضخم إلى 230 %

ارتفع معدل التضخم في السودان إلي 229,85 % خلال شهر أكتوبر مقارنة ب 212,29% في شهر سبتمبر وذلك على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وبحسب "الفرنسية" قال الجهاز المركزي للاحصاء: "سجّل التغيير السنوي التضخم معدلا بلغ 229,85% لشهر (أكتوبر) 2020 مقارنة بمعدل 212,29 بالمئة لشهر (سبتمبر) 2020 بارتفاع قدره 17,56 نقطة حيث كان معدل التغيير لمجموعة الأغذية والمشروبات 194.53% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 175.60 %".

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز والوقود والغاز المنزلي وتشهد محال بيع هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات النفط الكبيرة.

ويقدر حجم الدين الخارجي للسودان بنحو 60 مليار دولار، وكانت واشنطن تدرجها على قائمتها "للدول الراعية للإرهاب، ما حرم البلد الواقع في شمال إفريقيا لسنين من فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار الأجنبيين.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شطب السودان من القائمة الأمريكية السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وهي تشمل فرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية

وفي فبراير الفائت، أعلن برنامج الاغذية العالمي في أن 9,1 ملايين سوداني يحتاجون لتلقي مساعدات إنسانية.