إعادة تقسيم مسارات المطاف بما يتوافق مع زيادة أعداد المعتمرين

وجه الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعادة تقسيم مسارات المطاف بما يتوافق مع زيادة أعداد المعتمرين وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية وتخصيص مسارات للعربات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التي تطبقها الرئاسة داخل المسجد الحرام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الرئاسة جندت طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية كافة حيث تشرف على استقبال أفواج المعتمرين في المرحلة الثالثة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. لافتا النظر إلى أنه تم تجهيز خطة متكاملة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل جائحة كورونا.