"صادرات" توصي بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وقالت الشركة بأن المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه 129.6 مليون ريال.

كما قالت الشركة بأن أسباب الزيادة هي لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.

وقالت الشركة بأن الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم أنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.