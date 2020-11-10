الأسهم السعودية تجذب تدفقات أجنبية بقيمة 2.55 مليار ريال خلال آخر 5 أسابيع

سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية "تدفقات أجنبية" في الأسهم السعودية آخر خمسة أسابيع على التوالي، بقيمة 2.55 مليار ريال "680.15 مليون دولار"، بعد مشتريات إجمالية بنحو 13.1 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 10.5 مليار ريال، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 5 نوفمبر الجاري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت ملكية الأجانب في السوق الرئيسة نحو 193.3 مليار ريال تشكل نحو 2.18 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المصدرة.

ومنذ نهاية شهر مارس الماضي حتى نهاية الأسبوع المنتهي في 05 نوفمبر الجاري، "أي في 31 أسبوعا" سجلت التدفقات الأجنبية صافي مبيعات في أربعة أسابيع فقط، مقابل صافي مشتريات في 27 أسبوعا، حيث بلغت التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية للفترة نحو 15.78 مليار ريال "نحو 4.21 مليار دولار".

وتعد هذه السيولة جيدة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وتعكس ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد السعودي وسوقه المالية.

وبنهاية الأسبوع الماضي، شكلت القيمة السوقية لملكية الأجانب نحو 2.18 في المائة، من القيمة السوقية للأسهم السعودية، البالغة نحو 8.85 تريليون ريال. وتم ضم سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة على مرحلتين، في مايو وأغسطس 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة.

كما انضمت السوق لمؤشرات ستاندرد آنذ بورز للأسواق الناشئة على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة، فيما تم ضمها لمؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة على خمس مراحل بدأت في مارس 2018 وانتهت يونيو 2020.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي مشتريات خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر الجاري، بنحو 227.34 مليون ريال، قابله تسجيل صافي مبيعات للصناديق الأستثمارية بنحو 382.11 مليون ريال، حيث بلغت ملكية الصناديق الاستثمارية السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 195.86 مليار ريال وهي أعلى بقليل من ملكية الأجانب بجميع فئاتهم.



وحدة التقارير الاقتصادية