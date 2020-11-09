نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة "هايبرلوب" .. نمط جديد في عالم المواصلات

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة "هايبرلوب"، "المشروع المستقبلي الذي تدعمه دبي، وسيشكل مع اكتماله نقلة غير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم".وتمهد هذه التجربة التي تمت في مركز هايبرلوب، الطريق أمام تبني أنظمة "هايبرلوب" حول العالم، ما يمثل خطوة جوهرية نحو تطبيق المشاريع في المنطقة خصوصا في السعودية والإمارات.وبحسب "الألمانية"، شهد سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أول اختبار لنقل الركاب في لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية.وقال بن سليم، في بيان "يسعدنا أن نسهم في صنع تاريخ جديد مع أول ظهور لنمط جديد للنقل الجماعي منذ أكثر من مائة عام، استثمارنا في هذه التكنولوجيا الجديدة إنما ارتكز على ثقة تامة بقدرات فريق "فيرجن هايبرلوب" على تحويلها من فكرة مستقبلية إلى نظام آمن، وقد نجحنا بتضافر الجهود في تحقيق ذلك من خلال تجربة اليوم، لنقترب خطوة أخرى نحو عصر جديد في عالم النقل المستدام وفائق السرعة للأشخاص والبضائع".وأضاف "نظرا إلى التغيرات الكثيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، أردنا المشاركة في دعم هذا الشكل الجديد من أشكال النقل الذي يسمح بربط الأسواق والاقتصادات، ويضمن المحافظة على تدفق التبادلات التجارية والمساعدة على التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل نمو الاقتصاد العالمي وتسريع معدلات إنجازها".وكان جوش جيجل، الرئيس التقني والشريك المؤسس، وسارة لوشيان، مدير تجربة الركاب، في "فيرجن هايبرلوب" أول من خاض هذه التجربة واستقلا هذه الوسيلة الجديدة للنقل، وأجري الاختبار في موقع "ديفلووب" للاختبارات لمسافة 500 متر في لاس فيجاس في ولاية نيفادا، وذلك بعد أن أجرت الشركة في السابق أكثر من 400 اختبار بدون ركاب.وقال جيجل "عندما بدأنا العمل في مرآب منذ أكثر من ستة أعوام، كان الهدف تغيير نمط نقل الركاب، واليوم، اتخذنا خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الحلم.. إنه حلم جماعي يجمع ملايين الأشخاص حول العالم من أجل تحقيق هذا الطموح".وقام الراكبان برحلتهما الأولى على متن مركبة XP2- التي تم الكشف عنها أخيرا، التي صممتها مجموعة بيارك آنجلز، وروعي في تصميمها جميع الضمانات التي تكفل سلامة الركاب وراحتهم، وقد صُممت المركبة التجريبية ذات المقعدين لإثبات أن الركاب يمكنهم فعليا التنقل بأمان في مركبة "هايبرلوب"، في حين إن المركبات في مرحلة الإنتاج ستكون أكبر لتتسع لعدد 28 راكبا.وقال هارج داليوال، العضو المنتدب لشركة فيرجن هايبرلوب في منطقة الشرق الأوسط والهند "يمثل نجاح اختبار الركاب اليوم خطوة أخرى نحو إطلاق "هايبرلوب" على المستوى التجاري في منطقة الخليج".