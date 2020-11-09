"الأبحاث والتسويق" تربح 76.5 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2020 بلغ 76.5 مليون ريال، بارتفاع 10 في المائة عن الفترة نفسها من 2019، التي بلغ صافي الربح فيها 69.5 مليون ريال.

يعود السبب الرئيس لارتفاع صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الربح التشغيلي، وذلك نتيجة لانخفاض مصاريف البيع والتسويق والعمومية والإدارية.

وانخفض صافي الربح خلال الأشهر التسعة الحالية 7.8 في المائة ليصل إلى 216.5 مليون ريال، بعد أن كان 235 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

يعود السبب الرئيس لانخفاض صافي أرباح الفترة الحالية من العام 2020م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الربح الإجمالي نظراً لانخفاض الإيرادات بنسبة 9%، وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة للفترة الحالية من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في المقابل انخفضت تكاليف المبيعات بقطاع الطباعة والتغليف وكذلك انخفضت مصاريف البيع والتسويق مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.