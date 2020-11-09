عمال يحملون على رؤوسهم أكياسا مملوءة بالرمال من نهر كانجساباتي لاستخدامها في البناء في منطقة ميدنابور الهندية أمس.
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- عمال يحملون على رؤوسهم أكياسا مملوءة بالرمال من نهر كانجساباتي لاستخدامها في البناء
أحداث في صور
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