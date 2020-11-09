عمال يحملون على رؤوسهم أكياسا مملوءة بالرمال من نهر كانجساباتي لاستخدامها في البناء

عمال يحملون على رؤوسهم أكياسا مملوءة بالرمال من نهر كانجساباتي لاستخدامها في البناء في منطقة ميدنابور الهندية أمس.