«الوطنية للإسكان»: 107 آلاف وحدة متاحة للبيع عبر «سكني»

قال محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن الشركة تعمل حاليا مع 80 مطورا عقاريا لتنفيذ عدد من المشاريع السكنية، إضافة إلى وجود نحو 107 آلاف وحدة سكنية متاحة للبيع عبر منصة "سكني"، منها 50 في المائة على أراضي الوزارة.وأوضح البطي، خلال تدشين مشروع "المشرقية"، أمس، في مركز سكني الشامل في الرياض، أن القيمة المالية لمشروع المشرقية بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال بعدد 3701 وحدة سكنية، وعلى مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع في نهاية العام المقبل.وأضاف، أن الشركة الوطنية للإسكان اعتمدت "البناء المستدام" في هذا المشروع بهدف إمكانية التأمين على الوحدات السكنية للمستفيد، وتوفير نماذج من التصاميم التي تلبي احتياجات المستفيدين من الأسر السعودية، مبينا أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع جنوب مدينة الرياض قريبا.وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان، أمس، إطلاق مشروع المشرقية السكني الواقع شرق العاصمة الرياض، وذلك في إطار استمرار الشركة في ضخ مزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبي تطلعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن الأول ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، فيما بدأ حجز موعد لزيارة مركز سكني الشامل اعتبارا من أمس.وأوضح المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، خلال حفل الإطلاق أمس، أن المشروع الجديد يأتي امتدادا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير حلول سكنية ملائمة تمكن الأسر من تملك المساكن بالتوازي مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسبين، حيث يأتي مشروع "المشرقية" امتدادا لما طرحته الشركة أخيرا من مشاريع متنوعة شهدت إقبالا عاليا أثمر عن حجز أكثر من 90 في المائة منها خلال فترة قياسية.وذكر البطي، أن المشروع يمتد على مساحة تزيد على ثلاثة ملايين متر مربع، وتوفر وحداته السكنية ستة تصاميم مختلفة لتمنح المستفيدين خيارات مرنة بمساحات تراوح بين 350 و460 مترا مربعا، كما يتضمن المشروع 207 مبان سكنية تجارية، و16 مبنى استثماريا تجاريا، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء بما يكفل توفير جودة حياة لسكان المشروع.وأشار إلى أن مشروع "المشرقية" يعكس تطلعات الشركة الوطنية للإسكان وإسهاماتها في تنمية السوق العقارية وازدهارها، ويرسخ معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد وعرض الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني، مبينا أن تطوير المشروع سيتم عبر مفهوم جديد يجمع بين اختيار الأرض والتصميم وتطوير الوحدة السكنية. ويتميز مشروع "المشرقية" بحلول هندسية فريدة، تتسم بمرونة عالية وتمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الاستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.