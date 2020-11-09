25.04 مليار ريال أرباح المصارف السعودية المدرجة في 9 أشهر .. تراجعت 28 %

تراجعت أرباح المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري بنحو 28 في المائة على أساس سنوي، بضغط من ارتفاع المخصصات، وتراجع دخل العمولات، التي تأثرت بانخفاض أسعار الفائدة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى النتائج المالية للمصارف، بلغ صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 25.04 مليار ريال، مقابل نحو 34.76 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح المصارف السعودية في الربع الثالث بنحو 8.9 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت أرباحا بلغت 11.89 مليار ريال مقارنة بنحو 12.52 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تواصل أرباح البنوك السعودية تراجعها للربع الثالث على التوالي على أساس سنوي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح ستة مصارف من أصل 11 بنكا، مقابل نمو أرباح أربعة مصارف، في حين سجل بنك "ساب" خسائر خلال الفترة.

وتصدر بنك "الاستثمار" من حيث نسبة النمو في صافي الربح بين المصارف بـ131.5 في المائة، ليسجل صافي ربح عند 714.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 309 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

ثانيا حل بنك سامبا، الذي نما بنحو 7.3 في المائة، وثالثا بنك البلاد بنمو 5.9 في المائة، ثم البنك الأهلي، الذي سجل نموا بلغ 0.8 في المائة.

في المقابل، كان البنك السعودي الفرنسي، الأكثر انخفاضا في صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعدما سجل أرباحا بلغت 1.45 مليار ريال مقابل 2.6 مليار ريال "44.2 في المائة".

يأتي بعده بنك الجزيرة، الذي تراجعت أرباحه الصافية بنحو 28.9 في المائة، وثالثا البنك العربي بتراجع 28.3 في المائة، ثم مصرف الإنماء وبنك الجزيرة بانخفاض بلغ 22.5 و14.6 في المائة على التوالي.

فيما تراجعت الأرباح الصافية لمصرف الراجحي بنحو 4.7 في المائة لتبلغ نحو 7.47 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.84 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

بينما سجل بنك ساب صافي خسارة بلغ نحو 4.85 مليار ريال مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 2.08 مليار ريال، حيث تعود الخسارة بشكل رئيس إلى إثبات الانخفاض في قيمة الشهرة.

وبحسب التحليل، تأثرت أرباح البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بارتفاع المخصصات بأكثر من 46.1 في المائة، إذ بلغت المخصصات ما يزيد على 11 مليار ريال، مقابل نحو 7.53 مليار ريال، مع العلم بأنها لم تشمل مخصصات بنك سامبا، لعدم وجود إفصاح أولي للمخصصات حتى إعداد التحليل.

من جهة أخرى، وبحسب أهم البنود المالية لقطاع البنوك، نمت الموجودات للمصارف المدرجة بنحو 14.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 2.68 تريليون ريال، فيما نمت محفظة الاستثمار بنحو 13.9 في المائة إلى 597 مليار ريال.

كما نمت محافظ التمويل للمصارف المدرجة بنحو 14.1 في المائة لتبلغ نحو 1.66 تريليون ريال، فيما يعد بنك سامبا الأكثر نموا في محفظة التمويل بنسبة 22.9 في المائة، ثم يأتي كل من بنك الجزيرة والبنك الأهلي وبنك البلاد بنسب نمو بلغت 21.6 و20.6 و20.2 في المائة على التوالي.

في حين انخفض دخل العمولات للفترة بنحو 5.4 في المائة فقط، لتبلغ 67.55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 71.43 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان البنك العربي و"الاستثمار" و"السعودي الفرنسي" الأكثر تراجعا بإجمالي دخل العمولات بنحو 19.7 و13.3 و13 في المائة على التوالي.

أما ودائع البنوك، فنمت بنهاية الربع الثالث من 2020 بنحو 10.7 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.911 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.726 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت الودائع خلال الفترة لثلاثة بنوك، وهي "الاستثمار، السعودي الفرنسي، وساب" بنسب بلغت 7.9 و4.4 و1.8 في المائة على التوالي، فيما سجل كل من "سامبا والأهلي ومصرف الراجحي" الأكثر نموا في الوادئع بنحو 21.6 و20 و15.6 في المائة على التوالي.

فيما يعد البنك الأهلي صاحب النصيب الأكبر من الودائع بين البنوك المدرجة بنحو 21.4 في المائة، ثم مصرف الراجحي، الذي تشكل ودائعه نحو 18.1 في المائة، وثالثا بنك سامبا بوادئع تمثل 10.5 في المائة من إجمالي ودائع البنوك السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.



وحدة التقارير الاقتصادية