الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثالثة مع عودة النزعة المضاربية .. و5 شركات تصعد بالنسبة القصوى

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 8160 نقطة رابحة 71 نقطة بنحو 0.88 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.68 في المائة. وجاء تحسن الأداء مع ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وحققت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداء أفضل من القيادية، وارتفعت خمسة أسهم بالنسبة القصوى ليظهر عودة النزعة المضاربية الحادة في السوق. واستطاعت السوق الإغلاق فوق مستويات 8090 نقطة وأصبحت تواجه متوسط 20 يوما عند 8188 نقطة، التي تشكل مقاومة تجاوزها يعطي حافزا بمزيد من الارتفاع. وفي جلسة اليوم ستعود الأسواق العالمية للتداول مع اقتراب انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث، وتلك عوامل قد تزيد من حدة التذبذب.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8065 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 8065 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 8160 نقطة رابحا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عندها رابحا 71 نقطة بنحو 0.88 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 211 مليون ريال لتصل إلى 7.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 24 مليون سهم لتصل إلى 287 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 6.7 ألف صفقة لتصل إلى 327 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجع قطاع "الرعاية الصحية" وحيدا بنحو 0.12 في المائة، مقابل ارتفاع البقية، واستقرت "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 2.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 2.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 12 في المائة بقيمة 913 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة 797 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 138.80 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 21.24 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنحو 9.92 في المائة ليغلق عند 85.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكيميائية" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 34.05 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 12.76 ريال، وحل ثالثا "الصقر للتأمين" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 13.48 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 507 ملايين ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 332 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 257 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية