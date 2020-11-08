القيادة مهنئة بايدن وكاملا هاريس : نتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك وتعزيز وتنمية العلاقات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزبرقية تهنئة لجوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها ، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

وبعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لمعاليها، معرباً سموه عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجين المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.