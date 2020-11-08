وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 236 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و808411 حالة بزيادة 93811 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 236547 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1072 آخرين، بحسب "رويترز".

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.