عمالقة التكنولوجيا يبحثون عن سبيل للعودة إلى الرعاية الصحية

يتذكر روبرت واكتر، وهو عضو سابق في المجلس الاستشاري للرعاية الصحية في جوجل، عندما وضعت الشركة أنظارها لأول مرة على صناعة الرعاية الصحية منذ أكثر من عقد من الزمان. يقول واكتر، رئيس قسم الطب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "قالوا: نحن جوجل، سنحلها".

في ذلك الوقت كانت جوجل تحاول إنشاء حسابات فردية يمكن للمستخدمين من خلالها تخزين سجلاتهم الطبية الإلكترونية. لذلك عندما تخلى الرئيس التنفيذي آنذاك، إريك شميدت، عن هذه الجهود لاحقا مع اعتراف بأن جوجل استهانت بالتحدي، كان الأمر بمنزلة صدمة. يقول واكتر: "إنهم يغزون صناعة تلو أخرى، ولا يبدو أن هذا سيكون مختلفا تماما. لكنه كذلك".

لطالما نظرت شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم إلى الرعاية الصحية باعتبارها فرصة غير مستغلة. لكن إحداث تأثير في صناعة شديدة التنظيم، حيث يقاوم الممارسون الطبيون إحداث تغيير في الإجراءات المتأصلة، كان أمرا صعبا.

أتاح التعلم الآلي فرصة جديدة. تستفيد شركات التكنولوجيا من نقاط قوتها لاقتحام القطاع، إضافة إلى الاستفادة من نطاقها لإنتاج رؤى قيمة من كميات كبيرة من البيانات.

استخدمت أبل البيانات التي تم جمعها من مرتدي ساعاتها "ووتش" في أكثر الدراسات البحثية طموحا حتى الآن باستخدام تكنولوجيا "يمكن ارتداؤها"، لتتبع اضطرابات القلب عبر عدد كبير من السكان في الوقت الفعلي. واعتمدت جوجل على كل من المعرفة المتخصصة وبيانات المرضى الشاملة لإنتاج محرك بحث متخصص في الصحة. واتخذت مايكروسوفت، من خلال منصة الحوسبة السحابية، أزور Azure، مشاريع واسعة بما في ذلك مشروع مع مجموعة نوفارتيس للأدوية، تغطي كل شيء من عمليات التصنيع والتمويل إلى اكتشاف الأدوية.

في غضون ذلك، جربت أمازون حظها في الرعاية الصحية في أجزاء مختلفة من عملياتها. يشمل ذلك العمل مع شركتين أمريكيتين كبيرتين، جيه بي مورجان وبيكشاير هاثاوي، لتشكيل خدمات الرعاية الصحية لموظفيهما، وتقديم الأدوية الموصوفة من خلال شبكة التوصيل التابعة لها، واستخدام ذراع الحوسبة السحابية لتحسين الكفاءة في مؤسسات الرعاية الصحية.

يقول إريك هورفيتز، كبير العلماء في شركة مايكروسوفت، لكي يكون لشركات التكنولوجيا تأثير أكبر في مجال الرعاية الصحية، يتعين عليها أن تلائم تكنولوجيتها بشكل أكبر مع الحياة العملية للممارسين الطبيين.

يضيف: "واصلنا، بوصفنا قطاعا تكنولوجيا، التقليل بشكل منتظم من شأن عنق الزجاجة"، الذي يأتي من محاولة الانتقال "من مبادئ علوم الكمبيوتر إلى عالم الرعاية السريرية الحقيقي".

ولاحظ أن شركات التكنولوجيا غالبا ما قللت من تقدير الاحتياجات اليومية لإخصائيي الرعاية الصحية، وفشلت في إنشاء خدمات مصممة خصيصا لأوضاع طبية محددة، وتجاهلت كثيرا من "العوامل البشرية" التي لديها تبن محدود للتكنولوجيات الجديدة.

إليوت سيجل، الأستاذ في كلية الطب بجامعة ميريلاند، يرى أن "هناك عدم تطابق كبير للغاية بين أبحاث الذكاء الاصطناعي واستخدامه العملي". معظم العمل في الذكاء الاصطناعي يركز، كما يقول، على التطبيقات الفردية، مثل استخدام خاصية التعرف على الصور في علم الأشعة. لكن هذه التطبيقات التي تستخدم لمرة واحدة لا تتناسب بسهولة مع الطريقة التي يمارسها الأطباء ولا تتكامل جيدا مع الأنظمة الطبية التي يستخدمونها. يضيف: "من الصعب جدا توسيع نطاق ذلك ليشمل أنظمة المعلومات لدينا. لا توجد في الواقع منصة عالمية في هذه المرحلة".

هناك مشكلة أخرى تمثلت في الميل إلى المبالغة في الوعود وعدم الوفاء بها. جاءت ذروة الغطرسة مع محاولة آي بي إم تطبيق نظام الأسئلة والأجوبة "واتسون" لعلاج السرطان. كانت تكنولوجيا اللغة التي تم تطويرها للإجابة عن الأسئلة في برنامج ألعاب تلفزيوني قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المعلومات من الكتب المدرسية الطبية. لكن لم تستطع شركة آي بي إم دمج ذلك مع سجلات المرضى الفردية لتقديم توصيات مفيدة للأطباء. يقول واكتر: "لقد ارتكبوا خطأ فادحا، عندما خرجوا للتسويق قبل خروج المنتج".

مع جهود شركات التكنولوجيا الكبرى الأخيرة في مجال الرعاية الصحية، يبدو أنها تعلمت من بعض هذه الإخفاقات. جنبا إلى جنب مع ما يقول الخبراء الطبيون إنه تواضع جديد، فقد جاء جهد لتطوير خبرة أكبر بكثير.

يقول إريك توبول، الأستاذ في سكريبس ريسيرش، وهي مؤسسة أمريكية غير ربحية: "هم لم يأخذوا الأمر على محمل الجد من قبل. الآن كل من هذه الشركات لديها وظيفة لكبير الإداريين الطبيين، وطاقم كبير من الأطباء المعالجين والأطباء السريريين. وهم يدركون أن هذا يجب أن يكون مختلفا عما فعلوه في الماضي".

انتشار الرقمنة ساعد على ذلك. عندما حاولت جوجل لأول مرة اقتحام الرعاية الصحية، كانت معظم سجلات المرضى مكتوبة بخط اليد، لكنها الآن موجودة في شكل رقمي. الحوسبة السحابية والتعلم الآلي الذي يتم تطبيقه على المعلومات التي تخزنها هذه الأنظمة وتعالجها، قدمت الأساس لموجة الذكاء الاصطناعي التي تستخدَم في الرعاية الصحية. وأدى ذلك إلى تعزيز نقاط القوة لدى أكبر شركات التكنولوجيا، التي يمكنها الاستفادة من احتياطيات هائلة من البيانات.

يدعي مستثمرو رأس المال المغامر أن انفتاح المؤسسات الطبية على مشاركة بياناتها قد ترك مجالا للشركات الناشئة – وهذا ينطبق بشكل أقوى الآن منذ أن انتشر فيروس كوفيد - 19. تقول دينا شاكر، وهي شريكة في مجموعة رأس المال المغامر، لوكس كابيتال: "ليس بالضرورة أن يكون النطاق لدى شركات التكنولوجيا الكبيرة منسجما ومترابطا" مع التطورات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية. "هناك رؤى رائعة تم استخلاصها من الشركات الصغيرة".

ظهرت التأثيرات الأولى للبيانات الكبيرة والتعلم الآلي على الرعاية الصحية في المجالات التشغيلية، وليس في الإعدادات السريرية. يقول طه كاس-هوت، كبير المسؤولين الطبيين في أمازون ويب سيرفيسز: "يركز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي اليوم بشكل كبير على قضايا تشكل عنق الزجاجة، وقضايا المكتب الخلفي". من خلال الجمع بين المعلومات المرئية حول كيفية استخدام غرف العمليات الـ41 في مركز ديكونيس الطبي في بوسطن، جنبا إلى جنب مع البيانات حول المرضى والمعلومات الأخرى، قام مزود الرعاية الصحية بتحسين كفاءته التشغيلية بنسبة 30 في المائة، ذلك بحسب ما يقوله كاس-هوت.

يرى معظم الخبراء الطبيين بعض المكاسب في الأفق في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الأطباء. لكن يعتقد على نطاق واسع أن نوع التوصيات العلاجية التي كانت آي بي إم تظن أنها يمكن أن تقدمها باستخدام واتسون لا يزال بعيد المنال.

يقول هربرت تشيس، أستاذ المعلوماتية الطبية الحيوية في جامعة كولومبيا: "يمكن بالتأكيد تحسين التشخيص عن طريق الذكاء الاصطناعي. لكن المساحة الأكبر بكثير هي العلاج، حيث نحتاج إلى ذكاء اصطناعي متطور في صنع القرار لدينا – ونحن بعيدون تماما عن تحقيق ذلك". ويضيف أن هناك عددا كبيرا فوق الحد من الخيارات العلاجية المتاحة، وأدلة دقيقة عن المرضى لا يستطيع تحديدها سوى الأطباء المتمرسين.

في الوقت الذي تتعمق فيه شركات التكنولوجيا الرائدة في مجال الرعاية الصحية، فإنها تواجه أيضا عقبات جديدة. تتمثل إحداها في ضمان أن القدرات الجديدة القوية للبيانات الكبيرة الحالية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي تعمل بنجاح مع العمليات الحالية في النظام الصحي. مثلا، قد يؤدي استخدام ساعة أبل لمراقبة مشكلات القلب في الوقت الفعلي إلى إعطاء بيانات عن المريض أكثر مما تستطيع الأنظمة التعامل معه.

يقول واكتر: "ستصيب نظام الرعاية الصحية بالانهيار – لم يتم إنشاؤه لهذا الكم الهائل من تدفق البيانات"، مشيرا إلى أن طوفان المعلومات سيتطلب طرقا جديدة للأطباء للتعامل مع مرضاهم، ربما بما في ذلك محركات توصية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. "أنت بحاجة إلى إنشاء هذه الطبقة الجديدة التي لم يقم أحد ببنائها حتى الآن".

تحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى أيضا إلى إظهار قدرتها على إقامة شراكات عبر صناعة الرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه كسب ثقة المرضى وإرضاء المنظمين.

شراكة جوجل العام الماضي مع أسنسيون هيلث في الولايات المتحدة تسلط الضوء على المخاطر. تضمنت الشراكة تسليم أسنسيون جميع بيانات المرضى الخاصة بها إلى جوجل. كان أحد الأهداف هو إنشاء خدمات جديدة، مثل محرك بحث طبي، لدعم أطباء أسنسيون. لكن ندرة المعلومات العامة حول الترتيبات - وقرار أسنسيون بالمضي قدما دون إخطار مرضاها – أثارا غضبا عاما ودفع المنظمين إلى التحقيق.

حتى أنصار جوجل في عالم الرعاية الصحية يرون أنه درس في المخاطر إذا لم تراع شركات التكنولوجيا الحذر في خطواتها. يقول واكتر عن جهود جوجل لمساعدة أسنسيون على الاستفادة بشكل أفضل من بيانات المرضى لديها: "لا توجد مشكلة أساسية في هذا الأمر، فهو أساسا أمر نبيل. لكن عليك أن تفهم أن البيئة مشحونة للغاية – خاصة إذا كان اسمك جوجل".