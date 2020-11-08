جولدمان: إزالة الكربون من نظام الطاقة تتطلب 16 تريليون دولار

في الوقت الذي يترنح فيه الاقتصاد العالمي هذا العام من تداعيات فيروس كورونا، كانت التداعيات على قطاع الطاقة مدمرة. لكن التأثير لم يكن موحدا.انخفض الطلب على النفط والغاز ما تسبب في انخفاض أسعار هذين النوعين من الوقود الأحفوري - في نيسان (أبريل) انخفضت تكلفة النفط الخام حتى إلى ما دون الصفر. كانت مصادر الطاقة المتجددة هي الاستثناء، فقد زادت حصتها من الطلب العالمي على الكهرباء حتى مع استخدام المستهلكين للكهرباء بشكل أقل.يبدو أن تحول الطاقة - الذي يعرف تقريبا على أنه التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة - ظل على حاله، على الرغم من المخاوف من أن كوفيد - 19 قد يحرفها عن مسارها أيضا.يقول محللون إن هناك إنفاقا جديدا هائلا في الوقت الذي يبدأ فيه نظام الطاقة العالمي في تحول هائل - بعيدا عن البنية التحتية التي حافظت على عصر البترول والاقتصاد العالمي لأكثر من قرن ـ نحو نظام طاقة معاد اختراعه من شأنه أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.يقدر جولدمان ساكس أن الاستثمار في إزالة الكربون من صناعة الطاقة - مصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، والهيدروجين، وتحديث البنية التحتية للطاقة - سيصل إلى 16 تريليون دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة.يقول ميشيل ديلا فينيا، رئيس أبحاث الموارد الطبيعية الأوروبية في البنك: "سيؤدي هذا إلى قدر من الاستثمار في البنية التحتية يمكن مقارنته بصعود منطقة بريكس في الـ20 عاما الماضية" في إشارة إلى الارتفاع السريع لاقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين. يضيف: "لكن هذا ليس على المدى الطويل فقط، فالتحول يحدث منذ الآن".انخفضت حصة الوقود الأحفوري في الاقتصاد العالمي بواقع نقطة مئوية واحدة فقط بين 2010 و2019، على الرغم من انخفاض تكاليف الطاقة النظيفة، والتطورات السريعة في تكنولوجيا البطاريات، و25 عاما من مؤتمرات الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن المناخ. أربعة أخماس الطاقة المستهلكة في العام الماضي كانت لا تزال تأتي من النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.التكنولوجيات الأخرى، من الطاقة النووية على نطاق صغير إلى التقاط الكربون وتخزينه إلى الهيدروجين الأخضر، التي يقول محللون إنها ستكون حاسمة لإزالة الكربون من نظام الطاقة، لا تزال هامشية.إرنست مونيز، وزير الطاقة السابق في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورئيس مبادرة مستقبل الطاقة، يقول إن التحول في دول مثل الولايات المتحدة "سيتطلب أجندة ابتكارية مدفوعة بشكل ضخم. علينا أن نبذل قصارى جهدنا الآن، في هذا العقد، مع أجندة ابتكار رئيسة شاملة لكل ما سبق".تعهد الصين بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول 2060، والصفقة الخضراء الجديدة للاتحاد الأوروبي، وبرنامج الطاقة النظيفة البالغ تريليوني دولار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يعني أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم تسافر جميعا في الاتجاه نفسه.هذه الالتزامات الجريئة تبني على الاتجاهات الجارية من قبل، كما يقول محللون في شركة ماكينزي الاستشارية.صناعة النفط، وهي واحدة من أكبر مصادر الانبعاثات على كوكب الأرض، تشارك بشكل متزايد أيضا - لكن الانقسامات صارخة. هذا العام بدأت شركة بريتيش بتروليوم، إحدى أقدم الشركات في القطاع، محاولتها الثانية في التاريخ الحديث لإعادة تسمية نفسها شركة ما بعد عصر النفط، وتعهدت بأهداف قوية لإزالة الكربون وبناء أعمال ضخمة في مجال الطاقة المتجددة. قدمت شل وتوتال وإكوينور التزامات مماثلة.الشركتان المنافستان في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، كانتا أبطأ من حيث التحول، حتى في الوقت الذي عاقبت فيه السوق أسهم شركات النفط والغاز. إكسون، التي كانت في الماضي الشركة الأكثر قيمة في العالم من حيث الرسملة السوقية، تراجعت قيمتها هذا العام وطغت عليها تسلا وأكسنتشر وأخيرا نيكست إيرا، وهي شركة أمريكية تخطط لمستقبل يقوم على الطاقة النظيفة.تقول إكسون إنها ستواصل التركيز على "كفاءاتها الأساسية" في مجال النفط. قالت كارلا لاسيردا، رئيسة قسم الشركة في البرازيل، في قمة "فاينانشيال تايمز" العالمية للسلع الأساسية في أيلول (سبتمبر): "نحن نؤمن بأساسيات أعمال النفط والغاز. نعتقد أن المجتمعات والاقتصادات ستظل بحاجة إلى النفط والغاز. في الأعوام المقبلة، لا يمكن للبدائل حقا تلبية سوى كمية صغيرة، أو كمية متواضعة نسبيا، من إجمالي الطلب الموجود".يلامس هذا التأكيد أحد أكبر النقاشات في التحول - المتعلق بمدى سرعة انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري وإمكانية زيادة المعروض من البدائل منخفضة الكربون.تعتقد شركة بريتيش بتروليوم أنه إذا تمكن العالم من إزالة الكربون بسرعة كافية للحد من ارتفاع درجات الحرارة بحلول 2100 وإبقائها عند مستوى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، فإن استهلاك النفط العالمي سينخفض إلى النصف تقريبا بحلول 2050. لكن هذه التوقعات تنطوي على نمو اقتصادي أبطأ بكثير، وقفزة في الضرائب أو الرسوم الأخرى المطبقة على استهلاك الكربون والاعتماد السريع على السيارات الكهربائية. سيناريو صافي الصفر لشركة بريتيش بتروليوم يتوقع أن ينخفض الطلب على النفط خلال الـ30 عاما المقبلة إلى 26 مليون برميل فقط يوميا في 2050، أي أكثر بقليل من ربع مستواه العام الماضي.مثل هذا السيناريو من شأنه أن يقلب السياسة العالمية رأسا على عقب لأنه يقلل من الأهمية الاستراتيجية لإنتاج النفط الخام في العالم. يجادل بعض المحللين أنه يمكن أن يدمر الصناعة كما نعرفها.كينجزميل بوند، استراتيجي الطاقة في كاربون تراكر، وهي مؤسسة فكرية، قال في قمة "فاينانشيال تايمز" الأخيرة: "من الواضح أن شركات النفط لن يكون لها مستقبل في عالم يمتثل لأهداف إزالة الكربون التي وافق عليها قادة العالم في اتفاقية باريس للمناخ. لا تستمع إلى صافرات الإنذار التي تطلقها شركات النفط القائمة التي تقول لك إن لديها مستقبلا. ليس لديهم مستقبل".أكسنتشر، شركة استشارية، ليست متأكدة إلى هذه الدرجة. فهي تعتقد أن الطلب على النفط سينخفض أيضا بشكل حاد – إلا أن انخفاضه لن يكون بالحدة التي تتوقعها بريتيش بتروليوم. لكن، حتى لو كان الاستهلاك في 2050 هو 60-80 في المائة من المستوى الحالي، فإن معظم الإنتاج اللازم للوفاء به سيأتي من الحقول التي ليست قيد الإنتاج حتى الآن.يقول ديفيد رابلي، وهو عضو منتدب في أكسنتشر: "هناك دور يجب القيام به في توفير الهيدروكربونات". لكن سيتعين على منتجي النفط أن يقرروا ما إذا كانوا سيصبحون شركات طاقة واسعة النطاق، مع مصادر الطاقة المتجددة والهيدروكربونات، أو التركيز على إنتاج نفط وغاز منخفض التكلفة وأنظف ليكونوا "آخر الرجال الواقفين" في هذا القطاع، أو التحول بشكل كامل ليصبحوا مزودين للطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر أو مصادر الطاقة المتجددة.لكن رابلي يجادل بأنه "لا يمكن أن نتصور" أن كل شركة نفط ستنجح خلال الفترة الانتقالية. أضاف: "لدى شركة مثل إكسون الكثير من الخيارات للاختيار بين هذه الأدوار - فهي تتمتع بحضور عبر سلسلة القيمة، ولديها مجموعة مذهلة من القدرات. لكن النافذة ستغلق عليهم خلال فترة لن تكون طويلة. نحن في المرحلة التي يحين فيها وقت اتخاذ القرار".تعلق شركات النفط الكبرى آمالها أيضا على الغاز الطبيعي. فقد ضخت مليارات الدولارات في البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، ما يسمح للوقود بأن يتم تبريده إلى درجات منخفضة للغاية وشحنه عالميا، وحتى تنبؤات بريتيش بتروليوم تتوقع استهلاكا سريعا للغاز الطبيعي المسال. يجادل المنتجون مثل شل بأن الغاز الطبيعي سيظل لعقود من الزمن "وقود جسر"، يوفر توليد طاقة الحمل الأساسي للكهرباء التي لا تستطيع توفيرها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة.ويتزايد التساؤل حول هذا الأمر أيضا من قبل مؤيدي تغير المناخ، الذين يقولون إنه يجب أيضا التخلص التدريجي من "الغاز الأحفوري" من نظام الطاقة إذا كان للعالم أن يزيل الكربون بالكامل.قالت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إن الولايات المتحدة يمكن أن تولد 90 في المائة من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول 2035 "بشكل يمكن الاعتماد عليه، دون أي تكلفة إضافية على فواتير المستهلكين ودون الحاجة إلى معامل وقود أحفوري جديدة" . ستتيح الأعوام الـ15 للمعامل القائمة التي تعمل بالفحم والغاز الوقت لاسترداد تكاليفها قبل الإغلاق.سيكون التحول في تكلفة رأس المال الذي يفرضه المستثمرون على الشركات أمرا حاسما. تبلغ تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة الآن 3-5 في المائة فقط، مقابل ما يصل إلى 20 في المائة لمشاريع النفط طويلة الأجل، حسب تقديرات جولدمان ساكس. سيساعد هذا شركات النفط الأوروبية الكبرى على وجه الخصوص، بحيث تضخ 170 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، ما يزيد حصتها في سوق الطاقة المتجددة العالمية من 1 إلى 10 في المائة، كما يقول البنك.لكن تحول الطاقة بعيدا عن النفط والغاز يهدد أيضا بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، في الوقت الذي يتوقف فيه المستثمرون عن دعم مشاريع الإمدادات الجديدة قبل أن يكون المستهلكون مستعدين للتوقف عن استهلاك الطاقة التي ستوفرها.يقول ديلا فينيا، من جولدمان: "يمكن أن تكون لدينا سوق نفط وغاز ضيقة للغاية لأن العرض يتباطأ لكن الطلب يستمر بلا هوادة".