إصابات فيروس كورونا تتجاوز 50 مليون في العالم

أظهرت إحصائية أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوزت 50 مليون حالة اليوم ، وشكلت موجة ثانية من التفشي خلال الثلاثين يوما الماضية ربع إجمالي تلك الحالات.

وكان شهر أكتوبر الماضي أسوأ شهر بالنسبة للجائحة حتى الآن، إذ أصبحت الولايات المتحدة أول بلد يسجل أكثر من 100 ألف حالة في اليوم الواحد، وأسهم ارتفاع في معدلات الإصابة بأوروبا في زيادة تلك الحالات بحسب رويترز.

ويظهر معدل الإصابات على مدى السبعة أيام الماضية أن الحالات اليومية على مستوى العالم تشهد تزايدا بمعدل يتجاوز 540 ألف حالة.

وتوفي أكثر من 1.25 مليون شخص بسبب مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.