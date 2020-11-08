مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"مانجا للإنتاج" لدعم أنشطة وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع مركز الابتكار الرقمي بشركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية " مسك " تهدف لرفع مستوى التعاون في التوعية والدعم لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب الالكترونية.

وبحسب "واس" تتضمن المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة عصام بخاري ووكيل الوزارة لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان مؤخراً دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الألعاب الالكترونية من خلال برنامج الإرشاد والاستشارات المقدم من الشركة من حيث التقييم والنواحي التقنية والفنية والتسويقية، إضافة الى التعاون في مجال التطوير والتوظيف بهدف المساعدة في ربط خريجي برامج التدريب والتطوير في مجال الألعاب الإلكرونية مع الجهات ذات العلاقة.