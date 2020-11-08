الطائف: قرعة إلكترونية لمنح 250 مواطنا أراض سكنية

أجرت أمانة الطائف اليوم القرعة الإلكترونية لـ250 مواطنًا ومواطنة من مستحقي المنح الملكية، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل وعدد من المسؤولين وذلك بقاعة البيئة والإنسان بمتنزه الردف.

وبحسب "واس" أوضح المهندس آل هميل، أن الأمانة عملت على تخصيص قطع أراضي للمستحقين في مخطط جليل شمال الطائف، مشيرًا إلى أن الأمانة ستجري قرعة لـ 40 مستفيدًا بمخطط طيبة بالعرفاء بعد استكمال رفع المساحات.

وبين أن الأمانة نفذت القرعة ضمانًا للشفافية عبر برنامج إلكتروني يقوم من خلاله المستفيد باختيار قطعته.