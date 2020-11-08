ارتفاع أرباح "شاكر" إلى 4.4 مليون ريال خلال الربع الثالث

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2020 حيث صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 4.4 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل خسائر بـ 6.6مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.



ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي الخسارة المسجل في الربع المماثل من العام السابق للأسباب التالية:

1.انخفاض إيرادات المبيعات بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2020م،مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019م

2.ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7.4% للربع الثالث من عام 2020م، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019م، حيث بلغت الأرباح التشغيلية 2.95 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2020م، مقارنةً بخسارة قدرها 6.16 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2019م.

3.انخفاض مصاريف التشغيل بسبب انخفاض تكاليف الموظفين الناتجة عن إعادة الهيكلة التنظيمية، وانخفاض تكاليف الإيجار وتقليل النفقات الأخرى.