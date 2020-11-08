انخفاض أرباح "الخليج للتدريب والتعليم" إلى 6.5 مليون ريال خلال الربع الثالث

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 6.5 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 13 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 50%. و يعود الانخفاض في صافي الربح في الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى COVID-19 الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات في قطاع الأفراد عبر جميع الشركات التابعة ووحدات الأعمال.