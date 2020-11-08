مجلس إدارة "كيمانول" يعدل توصيته المتعلقة بتخفيض رأس المال إلى 674 مليون ريال

قرر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول يوم الاحد الموافق 8 نوفمبر 2020م تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة لتكون كالتالي:

أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 1,206,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 674,508,630 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 44.07٪ من رأس مال الشركة.

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 120,600,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 67,450,863 سهم .

ج- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 531,491,370 ريال سعودي.

د - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 53,149,137 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (269. 2) سهم.

هـ - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

و- تاريخ التخفيض : نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.