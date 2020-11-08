هيئة النقل : عدد من خدماتنا الإلكترونية مجانية .. وندعو لعدم التعامل مع من يقدمها بمقابل مادي

دعت الهيئة العامة للنقل مجتمع الناقلين إلى عدم التعامل مع حسابات ومعلنين على شبكات التواصل الإجتماعي يدعون فيها أنهم يقدمون مجموعة من الخدمات في أنشطة النقل بمقابل مادي منها الإصدار والتجديد للتراخيص وبطاقات التشغيل مع العلم أن الهيئة توفر هذه الخدمات إلكترونيا وبالمجان عبر بوابة "نقل"