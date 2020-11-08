بلوغ الخسائر المتراكمة لـ "المتحدة للتأمين" 22 % من رأس المال

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة 22% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال ، وأوضحت الشركة ان الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة , وكذلك الارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .